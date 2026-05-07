الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الجودو» يختتم موسم الاتحاد ببطولة الإمارات

7 مايو 2026 11:23

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن اتحاد الجودو عن تنظيم بطولة الإمارات المفتوحة للجودو لفئتي الأشبال والناشئين (من الجنسين)، وذلك يومي 16 و17 مايو الحالي بصالته الرئيسية في بني ياس، والذي يمثل ختام موسم الاتحاد (2025- 2026)، وفي إطار الحرص والاهتمام من جانب الاتحاد بالفئات العمرية للجودو باعتبارها مستقبل اللعبة.
ويشهد اليوم الأول للبطولة إقامة منافسات فئة الأشبال من الذكور والفتيات للمواطنين والمقيمين (فقط) دون مشاركة خارجية، وحددت اللائحة الفنية ضرورة إبراز ما يثبت الإقامة بالنسبة للمقيمين، على أن يستمر التسجيل عبر موقع الاتحاد حتى يوم 15 مايو الحالي، الذي يشهد إجراءات الميزان للمشاركين في بني ياس ونادي الشارقة الرياضي ونادي الفجيرة للفنون القتالية.
وتأتي مشاركة فئة الناشئين والناشئات بنفس شروط المشاركة الأولى للمواطنين والمقيمين، ويغلق باب الاشتراك يوم 13 مايو، بينما يقام الميزان يوم 16 من نفس الشهر بمقر الاتحاد في بني ياس ونادي الشارقة الرياضي ونادي الفجيرة للفنون القتالية.
من جهته، ثمن محمد جاسم الأمين العام للاتحاد رعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد لختام الموسم من خلال بطولة الإمارات المفتوحة، مشيداً بدعمه المستمر لهذا القطاع الذي يمثل مستقبل الجودو الإماراتي، ومؤكداً على تواجد الطاقم الفني للاتحاد لرصد أبرز اللاعبين الصاعدين دعما للمنتخبات الوطنية العمرية.
من جهة أخرى، يفتتح منتخبنا الوطني للجودو مشواره في بطولة أستانا "جراند سلام" للجودو، التي ينظمها اتحاد كازاخستان، بعدد 3 مباريات ضمن منافسات الوزن الخفيف، وذلك على ضوء قرعة البطولة التي جرت مساء اليوم.

آخر الأخبار
«بيئة أبوظبي» تسلّط الضوء على إجراءات الرعي السليم لموسم 2026 في جلسة بالسلع
أكثر اللاعبين في نهائي «الأبطال».. كروس يتصدر
الأرقام تنصف رباعي «الزعيم».. دفاع العين جدران حديدية وصرامة تكتيكية
تعثر مفاوضات تمرير الاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي
"بيورهيلث" تضاعف أثرها الاقتصادي محلياً بإنفاق يتجاوز 6.33 مليار درهم
