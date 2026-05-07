الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«البارالمبية الآسيوية» و«الجامعة الأوربية» يعززان التعاون بمذكرة تفاهم

7 مايو 2026 11:34

دبي (الاتحاد)
وقعت اللجنة البارالمبية الآسيوية والجامعة الأوربية للعلوم التطبيقية «مقرها برلين» في دبي، مذكرة تفاهم عبر تقنية الاتصال المرئي للتعاون والعمل معاً لتنفيذ الأهداف وتبنى المبادرات المشتركة.
ويأتي توقيع المذكرة في إطار جهود اللجنة البارالمبية الآسيوية المستمرة، لتبادل المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات والأبحاث والتقنيات والذكاء الاصطناعي، لتعزيز قدرات الرياضيين والمدربين في مجال علوم الرياضة وفق نهج شامل لتطوير الأداء الرياضي.
وحددت بنود المذكرة التعاون في تأهيل أصحاب الهمم وتدريب الكوادر الرياضية في القارة الآسيوية، في مجال علوم الرياضة ودعم الجهود المشتركة بين الجانبين في تنفيذ البرامج المخصصة للحركة البارالمبية في الجانب الأكاديمي، وإعداد الرياضيين ليصبحوا قادة في دولهم والعالم.
وقع المذكرة ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، والبروفيسور موريتس فان رويجن رئيس الجامعة، بحضور طارق الصويعي المدير التنفيذي للجنة البارالمبية الآسيوية، والدكتورة إيمان أبوخوصة الأستاذة بالجامعة.
ووصف ماجد العصيمي التعاون مع الجامعة بأنه خطوة مهمة من أجل تعزيز مثل المبادرات في الحركة البارالمبية القارية، لتمكين الشباب وجيل المستقبل من تحقيق طموحاته.
وقال: "الاتفاقية مكملة للاستراتيجية الشاملة للحركة البارالمبية الآسيوية، والتي تستهدف في المقام الأول اللاعبين من خلال تمكينهم وتطوير مهاراتهم الرياضية والنفسية والفسيولوجية".
من جانبه أكد البروفيسور موريتس أن الشراكة تعكس القيم المشتركة من أجل تكامل الرياضة والتعليم، في إطار رؤية علمية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وقال: كل الدعم لرياضيي القارة الآسيوية من أجل تطويرهم وتنفيذ البرامج المخصصة لهم، حتى تحقق مذكرة التفاهم جميع أهدافها المنشودة في إطار علمي مدروس.

البارالمبية الآسيوية
ماجد العصيمي
