الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
5 لاعبين يمثلون الكاراتيه في الألعاب الخليجية

7 مايو 2026 11:45

علي معالي (أبوظبي)
اختار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للكاراتيه 5 لاعبين للمشاركة في الألعاب الخليجية المصاحبة المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال الشهر الجاري وهم؛ إيوان عبدالحميد الشحات وزن 60 كجم، عمر نبيل الشلتوني (67 كجم)، محمد معاذ مهيوب (75 كجم)، رضا مسعودي (84 كجم)، وعبدالحليم زياد (فوق 84 كجم).
عبر أحمد باصليب عضو مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه، مدير المنتخب عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة قائلاً:" طموحاتنا كبيرة في الألعاب الخليجية بالدوحة، وسنلعب يوم 21 من الشهر الجاري، بمجموع 5 لاعبين في أوزان مختلفة، واكتمال فريقنا على مستوى الرجال ما يحدث لأول مرة منذ 2013، ويمتلك اللاعبون مستقبلاً مميزاً نظراً لصغر أعمارهم، ويمكنهم خدمة المنتخب الوطني لسنوات طويلة".

