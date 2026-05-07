سجل أرتيتا في «الأبطال» يدعم أرسنال للفوز باللقب

معتز الشامي (أبوظبي)

بعد عشرين عاماً من بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، يخوض مدفعجية أرسنال المباراة الأهم في عالم كرة القدم للأندية لمرة ثانية، بعدما كان بوكايو ساكا بطل أرسنال في ملعب الإمارات، حيث سجل هدف المباراة الوحيد ليقصي أتلتيكو مدريد. بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب بمدريد.

وكانت المباراة متوترة في بعض الأحيان، لكن أرسنال استحق بجدارة حجز مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد عشرين عاماً من خسارته أمام برشلونة.

وقد يكون هذا الموسم استثنائياً لفريق ميكيل أرتيتا، فهم أيضاً المرشحون الأبرز للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي 3 جولات فقط على نهاية المسابقة.

وبعد بلوغهم نصف النهائي مرتين متتاليتين، خطا أرسنال خطوة أبعد هذا الموسم في أهم بطولة للأندية، ويستحق سجل أرتيتا كل التقدير.

ويحتل أرتيتا المركز الرابع في قائمة أفضل المدربين من حيث النقاط لكل مباراة، بمعدل 2.16 نقطة في 38 مباراة، في تاريخ دوري أبطال أوروبا، منذ تغيير اسمه من كأس أوروبا قبل موسم 1992/93.

وحقق المدرب الإسباني 25 فوزاً، وتعادل في سبع مباريات، وخسر ستاً في البطولة، منذ توليه قيادة فريقه في أول مباراة له بدوري أبطال أوروبا عام 2023 ضد لانس.

وكان هانسي فليك، ويوب هاينكس، وفينسنت كومباني، المدربون الثلاثة فقط الذين حققوا معدل نقاط أفضل من أرتيتا في المباراة الواحدة في هذه البطولة، وقد دربوا جميعاً في بايرن ميونيخ.

ولا شك أن أرتيتا قد أحدث نقلة نوعية في أداء أرسنال منذ توليه مهام منصبه، إلا أن أبرز ما يعيبه هو عدم قدرته على الفوز بالألقاب، لكن هذا قد يتغير هذا الموسم.