أكثر اللاعبين في نهائي «الأبطال».. كروس يتصدر

معتز الشامي (أبوظبي)

يعد الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هو حلم كل لاعب كرة قدم، حيث أنها المباراة الأهم في عالم كرة القدم للأندية، وفرصة لتخليد اسمه في سجلات التاريخ، وتستضيف العاصمة المجرية بودابست المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم 2025 - 2026، يوم السبت 30 مايو 2026، في ملعب بوشكاش أرينا.

لكن من هم اللاعبون الذين وصلوا إلى إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أكثر من غيرهم منذ إعادة هيكلة البطولة في موسم 1992/1993؟.

يتصدر القائمة لاعب الوسط الألماني الأسطوري توني كروس، الذي تأهل إلى سبع نهائيات - اثنتان مع بايرن ميونيخ وخمس مع ريال مدريد - وفاز فريقه باللقب في ست منها، ويليه أربعة لاعبين تأهلت فرقهم إلى 6 نهائيات وفازت بها جميعها؛ وهم لوكا مودريتش، وناتشو فرنانديز، وداني كارفاخال، ولوكاس فاسكيز، الذين يتشاركون المركز الثاني.

أما كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، فقد وصل إلى ست نهائيات وفاز بخمس منها، وخسر واحدة مع مانشستر يونايتد أمام برشلونة عام 2009.

وفاز ديفيد ألابا بأربعة من أصل ستة نهائيات لدوري أبطال أوروبا تأهل إليها، بينما فاز المدافعان الإيطاليان باولو مالديني وأليساندرو كوستاكورتا بثلاثة من أصل ستة نهائيات خاضاها منذ موسم 1992/1993 مع ميلان.

ووصل تسعة لاعبين آخرين إلى خمسة نهائيات لدوري أبطال أوروبا، حيث فاز كاسيميرو، وجاريث بيل، وكريم بنزيمة، ومارسيلو، وإيسكو بالخمسة جميعها مع ريال مدريد. ويعد الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي واحداً من ثمانية لاعبين وصلوا إلى أربعة نهائيات، وفازوا بها جميعاً.