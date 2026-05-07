الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أكثر اللاعبين في نهائي «الأبطال».. كروس يتصدر

أكثر اللاعبين في نهائي «الأبطال».. كروس يتصدر
7 مايو 2026 13:15

معتز الشامي (أبوظبي)
يعد الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هو حلم كل لاعب كرة قدم، حيث أنها المباراة الأهم في عالم كرة القدم للأندية، وفرصة لتخليد اسمه في سجلات التاريخ، وتستضيف العاصمة المجرية بودابست المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم 2025 - 2026، يوم السبت 30 مايو 2026، في ملعب بوشكاش أرينا.
لكن من هم اللاعبون الذين وصلوا إلى إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أكثر من غيرهم منذ إعادة هيكلة البطولة في موسم 1992/1993؟.
يتصدر القائمة لاعب الوسط الألماني الأسطوري توني كروس، الذي تأهل إلى سبع نهائيات - اثنتان مع بايرن ميونيخ وخمس مع ريال مدريد - وفاز فريقه باللقب في ست منها، ويليه أربعة لاعبين تأهلت فرقهم إلى 6 نهائيات وفازت بها جميعها؛ وهم لوكا مودريتش، وناتشو فرنانديز، وداني كارفاخال، ولوكاس فاسكيز، الذين يتشاركون المركز الثاني. 
أما كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا، فقد وصل إلى ست نهائيات وفاز بخمس منها، وخسر واحدة مع مانشستر يونايتد أمام برشلونة عام 2009.
وفاز ديفيد ألابا بأربعة من أصل ستة نهائيات لدوري أبطال أوروبا تأهل إليها، بينما فاز المدافعان الإيطاليان باولو مالديني وأليساندرو كوستاكورتا بثلاثة من أصل ستة نهائيات خاضاها منذ موسم 1992/1993 مع ميلان. 
ووصل تسعة لاعبين آخرين إلى خمسة نهائيات لدوري أبطال أوروبا، حيث فاز كاسيميرو، وجاريث بيل، وكريم بنزيمة، ومارسيلو، وإيسكو بالخمسة جميعها مع ريال مدريد. ويعد الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي واحداً من ثمانية لاعبين وصلوا إلى أربعة نهائيات، وفازوا بها جميعاً.

أخبار ذات صلة
سجل أرتيتا في «الأبطال» يدعم أرسنال للفوز باللقب
أرسنال يقترب من إنهاء أطول فترة غياب عن منصات الأبطال
توني كروس
ريال مدريد
دوري أبطال أوروبا
رونالدو
آخر الأخبار
«بيئة أبوظبي» تسلّط الضوء على إجراءات الرعي السليم لموسم 2026 في جلسة بالسلع
علوم الدار
«بيئة أبوظبي» تسلّط الضوء على إجراءات الرعي السليم لموسم 2026 في جلسة بالسلع
اليوم 13:25
أكثر اللاعبين في نهائي «الأبطال».. كروس يتصدر
الرياضة
أكثر اللاعبين في نهائي «الأبطال».. كروس يتصدر
اليوم 13:15
الأرقام تنصف رباعي «الزعيم».. دفاع العين جدران حديدية وصرامة تكتيكية
الرياضة
الأرقام تنصف رباعي «الزعيم».. دفاع العين جدران حديدية وصرامة تكتيكية
اليوم 13:00
تعثر مفاوضات تمرير الاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي
الأخبار العالمية
تعثر مفاوضات تمرير الاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي
اليوم 12:54
"بيورهيلث" تضاعف أثرها الاقتصادي محلياً بإنفاق يتجاوز 6.33 مليار درهم
علوم الدار
"بيورهيلث" تضاعف أثرها الاقتصادي محلياً بإنفاق يتجاوز 6.33 مليار درهم
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©