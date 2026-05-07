الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الأرقام تنصف رباعي «الزعيم».. دفاع العين جدران حديدية وصرامة تكتيكية

الأرقام تنصف رباعي «الزعيم».. دفاع العين جدران حديدية وصرامة تكتيكية
7 مايو 2026 13:00

معتز الشامي (أبوظبي)
لم يكن تفوّق العين هذا الموسم قائماً فقط على القوة الهجومية، بل استند بالأساس إلى منظومة دفاعية متماسكة، شكّلت حجر الأساس في رحلة الهيمنة نحو لقب دوري أدنوك للمحترفين. فخلف الأهداف والانتصارات، كان هناك جدار صلب قاده الرباعي، يحيى بن خالق، رامي ربيعة، ياسيتش، ونيانج.
وتكشف لغة الأرقام حجم هذا التفوق، حيث استقبل العين 18 هدفاً فقط خلال 23 جولة وقبل مواجهة الشارقة، وهو من بين أفضل الأرقام الدفاعية في الدوري، كما خرج بشباك نظيفة في 11 مباراة، وهي الأرقام التي لا تعكس فقط قوة الدفاع، بل تُعد ترجمة للانضباط التكتيكي والقدرة على تقليل الأخطاء.
والأهم من ذلك، أن الفريق تفوّق على معدل الأهداف المتوقعة ضده بفارق -5.5، ما يعني أن دفاعه وحارسه قدّما أداءً أعلى من المتوقع، وأغلقا المساحات أمام المنافسين بشكل مثالي، فلم يكن الدفاع مجرد رد فعل، بل منظومة استباقية تمنع الخطورة قبل أن تبدأ.
وفي قلب هذه المنظومة، يبرز يحيى بن خالق كأحد الأعمدة الرئيسية، حيث دخل قائمة أفضل اللاعبين في الالتحامات بنسبة نجاح بلغت 59.4%، ما يعكس صلابته في المواجهات المباشرة وقدرته على كسب الصراعات الثنائية، وإلى جانبه، أضاف رامي ربيعة خبرة كبيرة في التنظيم والتمركز، وكان عنصراً حاسماً في قراءة اللعب وإغلاق المساحات.
أما ياسيتش ونيانج، فقد لعبا أدواراً تكتيكية مهمة، خاصة في التحولات الدفاعية والتغطية العكسية، حيث نجح الفريق في تقليل خطورة المرتدات، وهو ما يظهر في عدد التسديدات التي واجهها، إذ استقبل 230 تسديدة فقط، وهو رقم منخفض، مقارنة بباقي الفرق.
ولم تكتمل المنظومة دون دور الحارس خالد عيسى، الذي كان خط الدفاع الأخير، حيث تصدى لـ49 تسديدة بنسبة نجاح بلغت 73.1%، دون ارتكاب أخطاء مباشرة أدت إلى أهداف، هذه الأرقام تؤكد أن المنظومة الدفاعية لم تكن فقط في الخط الخلفي، بل بدأت من التنظيم الجماعي وانتهت بحارس موثوق.
ولم تكمن قوة دفاع العين في التوازن، حيث لم يتراجع الفريق بشكل مبالغ فيه، بل دافع بذكاء، ونجح في فرض إيقاعه على المنافسين، ما قلّل من فرصهم الحقيقية. كما أن قدرته على الحفاظ على التقدم، وعدم الخسارة حتى في أصعب الظروف، تعكس صلابة ذهنية عالية.
وفي النهاية، يمكن القول إن العين لم يَفُز بالمباريات فقط بأهدافه، بل بدفاعه أيضاً، عبر منظومة حديدية صنعت الفارق، ومهّدت الطريق نحو لقب يبدو مستحقاً، لفريق جمع بين القوة والانضباط في كل الخطوط.

أخبار ذات صلة
إدارة خورفكان تبدأ مبكراً ترتيب أوراق الموسم المقبل
سلطان بن حمدان بن زايد: دعم هزاع بن زايد ورؤيته السديدة وراء تحقيق الإنجاز العيناوي
دوري أدنوك للمحترفين
العين
خالد عيسى
آخر الأخبار
«بيئة أبوظبي» تسلّط الضوء على إجراءات الرعي السليم لموسم 2026 في جلسة بالسلع
علوم الدار
«بيئة أبوظبي» تسلّط الضوء على إجراءات الرعي السليم لموسم 2026 في جلسة بالسلع
اليوم 13:25
أكثر اللاعبين في نهائي «الأبطال».. كروس يتصدر
الرياضة
أكثر اللاعبين في نهائي «الأبطال».. كروس يتصدر
اليوم 13:15
الأرقام تنصف رباعي «الزعيم».. دفاع العين جدران حديدية وصرامة تكتيكية
الرياضة
الأرقام تنصف رباعي «الزعيم».. دفاع العين جدران حديدية وصرامة تكتيكية
اليوم 13:00
تعثر مفاوضات تمرير الاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي
الأخبار العالمية
تعثر مفاوضات تمرير الاتفاق التجاري الأوروبي الأميركي
اليوم 12:54
"بيورهيلث" تضاعف أثرها الاقتصادي محلياً بإنفاق يتجاوز 6.33 مليار درهم
علوم الدار
"بيورهيلث" تضاعف أثرها الاقتصادي محلياً بإنفاق يتجاوز 6.33 مليار درهم
اليوم 12:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©