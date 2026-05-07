بصمة خالدة على الدرع الـ15.. خالد عيسى صاحب «القفازات الذهبية»

معتز الشامي (أبوظبي)

لم يكن تألق العين في سباق التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الخامسة عشرة في تاريخه مجرد نتاج قوة هجومية أو شخصية بطل فقط، بل لعب خالد عيسى دوراً محورياً في صناعة هذا الموسم الاستثنائي، بعدما قدّم واحداً من أفضل مواسمه على الإطلاق بالأرقام والإحصائيات.

وكشفت أرقام «أوبتا» أن خالد عيسى تصدّر قائمة أفضل حراس الدوري من حيث نسبة التصديات، بعدما حقق نسبة نجاح بلغت 73.1%، متفوقاً على جميع حراس المسابقة، في رقم يعكس حجم تأثيره الكبير على نتائج «الزعيم» هذا الموسم، ولم تتوقف أرقام حارس العين عند هذا الحد، إذ حافظ على سجله خالياً من الأخطاء التي تسببت بشكل مباشر في استقبال أهداف، ليكون واحداً من أكثر الحراس استقراراً وثباتاً تحت الضغط طوال الموسم.

وأسهم خالد عيسى بشكل مباشر في امتلاك العين لثاني أقوى دفاع في الدوري، بعدما استقبل الفريق 18 هدفاً فقط خلال 23 مباراة «حتى قبل مواجهة الشارقة»، إلى جانب حفاظه على نظافة الشباك في 11 مواجهة، وهو ثاني أعلى رقم في البطولة.

وتبرز قيمة خالد عيسى أكثر عند التوقف أمام أرقام «الأهداف المتوقعة»، حيث كان من المفترض أن يستقبل العين 23.5 هدفاً وفق جودة الفرص التي واجهها، لكنه استقبل فعلياً 18 هدفاً فقط، بفارق دفاعي مذهل بلغ -5.5، وهو رقم يعكس حجم تدخلات الحارس الدولي وقدرته على إنقاذ فريقه في اللحظات الحاسمة.

ويؤكد الموسم الحالي أن خالد عيسى لم يكن مجرد حارس يؤدي دوره التقليدي، بل قائد هادئ منح العين الثقة والثبات في أصعب مراحل المنافسة، وأسهم في الحفاظ على سجل الفريق الخالي من الهزائم، ليبقى أحد أبرز نجوم موسم استثنائي اقترب فيه «الزعيم» من كتابة فصل جديد في مسيرة كرة القدم الإماراتية.