الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بصمة خالدة على الدرع الـ15.. خالد عيسى صاحب «القفازات الذهبية»

بصمة خالدة على الدرع الـ15.. خالد عيسى صاحب «القفازات الذهبية»
7 مايو 2026 13:30

معتز الشامي (أبوظبي)
لم يكن تألق العين في سباق التتويج بلقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الخامسة عشرة في تاريخه مجرد نتاج قوة هجومية أو شخصية بطل فقط، بل لعب خالد عيسى دوراً محورياً في صناعة هذا الموسم الاستثنائي، بعدما قدّم واحداً من أفضل مواسمه على الإطلاق بالأرقام والإحصائيات.
وكشفت أرقام «أوبتا» أن خالد عيسى تصدّر قائمة أفضل حراس الدوري من حيث نسبة التصديات، بعدما حقق نسبة نجاح بلغت 73.1%، متفوقاً على جميع حراس المسابقة، في رقم يعكس حجم تأثيره الكبير على نتائج «الزعيم» هذا الموسم، ولم تتوقف أرقام حارس العين عند هذا الحد، إذ حافظ على سجله خالياً من الأخطاء التي تسببت بشكل مباشر في استقبال أهداف، ليكون واحداً من أكثر الحراس استقراراً وثباتاً تحت الضغط طوال الموسم.
وأسهم خالد عيسى بشكل مباشر في امتلاك العين لثاني أقوى دفاع في الدوري، بعدما استقبل الفريق 18 هدفاً فقط خلال 23 مباراة «حتى قبل مواجهة الشارقة»، إلى جانب حفاظه على نظافة الشباك في 11 مواجهة، وهو ثاني أعلى رقم في البطولة.
وتبرز قيمة خالد عيسى أكثر عند التوقف أمام أرقام «الأهداف المتوقعة»، حيث كان من المفترض أن يستقبل العين 23.5 هدفاً وفق جودة الفرص التي واجهها، لكنه استقبل فعلياً 18 هدفاً فقط، بفارق دفاعي مذهل بلغ -5.5، وهو رقم يعكس حجم تدخلات الحارس الدولي وقدرته على إنقاذ فريقه في اللحظات الحاسمة.
ويؤكد الموسم الحالي أن خالد عيسى لم يكن مجرد حارس يؤدي دوره التقليدي، بل قائد هادئ منح العين الثقة والثبات في أصعب مراحل المنافسة، وأسهم في الحفاظ على سجل الفريق الخالي من الهزائم، ليبقى أحد أبرز نجوم موسم استثنائي اقترب فيه «الزعيم» من كتابة فصل جديد في مسيرة كرة القدم الإماراتية.

أخبار ذات صلة
4 معايير قوة تمنح «الزعيم» لقب دوري أدنوك وتؤكد المنطق «العيناوي»
صمام أمان «الزعيم» بلا ضجيج.. رامي ربيعة قائد الظل وضابط الإيقاع
خالد عيسى
العين
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
انطلاق الأعمال الإنشائية في أكبر مصنع وقفي للتمور على مستوى العالم
علوم الدار
انطلاق الأعمال الإنشائية في أكبر مصنع وقفي للتمور على مستوى العالم
اليوم 16:10
لا فوينتي يترقّب موقف كارفاخال من المونديال
الرياضة
لوف: منتخب ألمانيا بطلاً للمونديال
اليوم 15:57
1.3 مليار درهم إجمالي تمويلات «الإمارات للتنمية» للشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية
اقتصاد
1.3 مليار درهم إجمالي تمويلات «الإمارات للتنمية» للشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية
اليوم 15:55
جاتوزو يعتلي قائمة المرشحين لتدريب تورينو الموسم المقبل
الرياضة
جاتوزو يعتلي قائمة المرشحين لتدريب تورينو الموسم المقبل
اليوم 15:54
نهائي «الأبطال».. إصابات واعتقالات واحتفالات في باريس!
الرياضة
نهائي «الأبطال».. إصابات واعتقالات واحتفالات في باريس!
اليوم 15:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©