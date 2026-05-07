رباعي الهجوم.. الفاعلية وقت اللزوم!

معتز الشامي (أبوظبي)

لم يكن تفوّق العين هذا الموسم وليد الصدفة، بل نتاج قوة هجومية ضاربة قادها رباعي استثنائي، شكّل العمود الفقري لمنظومة التسجيل وصناعة الفرص، ليمنح الفريق الأفضلية في كل مباراة تقريباً، والقوة الهجومية تمثّلت في الرباعي الأخطر، لابا، رحيمي، بالاسيوس، كاكو.

وفي المقدمة، يبرز كودجو لابا كأخطر مهاجم في الدوري، بعدما (سجل 22 هدفاً)، متصدراً قائمة الهدافين، ومؤكداً أنه رأس الحربة الأكثر فاعلية هذا الموسم، ولم يكتفِ بالتسجيل، بل تصدر أيضاً قائمة أكثر اللاعبين تسديداً بـ91 محاولة، ما يعكس حضوره الدائم داخل منطقة الجزاء، وقدرته على تهديد المرمى في كل لحظة، ليصبح لابا ببساطة «نقطة النهاية» لكل هجمة عيناوية.

ولعب سفيان رحيمي من خلفه دوراً تكتيكياً لا يقل أهمية، رغم أن أرقامه لا تبدو الأعلى، فإن تأثيره كان واضحاً في تحريك الخط الأمامي، حيث سدد 44 مرة وصنع 4 أهداف، إضافة إلى مساهمته في خلق المساحات بفضل تحركاته المستمرة، ورحيمي كان اللاعب الذي يربك الدفاعات، ويفتح الطريق أمام زملائه.

أما ماتياس بالاسيوس، فقد كان القلب النابض للمنظومة الهجومية، حيث جمع بين التسجيل والصناعة، بمساهمة مباشرة في 13 هدفاً (7 أهداف و6 تمريرات حاسمة)، ولم يقتصر دوره على ذلك، بل كان الأكثر نشاطاً في نقل الكرة للأمام، حيث نفّذ 771 تمريرة ناجحة في نصف ملعب الخصم، ما يجعله أحد أهم مفاتيح بناء الهجمات.

ويأتي أليخاندرو روميرو «كاكو» ليكمل الصورة، باعتباره صانع اللعب الأول، بعدما صنع 69 فرصة محققة، وهو رقم يعكس قدرته على خلق الفارق في الثلث الأخير، كما أضاف 7 تمريرات حاسمة، ليؤكد أنه اللاعب الأكثر تأثيراً في صناعة الأهداف.

وتكمن قوة هذا الرباعي في التنوع، فلابا يُنهي، رحيمي يُحرك، بالاسيوس يربط، وكاكو يُبدع، وهذه الأدوار المتكاملة صنعت هجوماً متوازناً قادراً على التسجيل بطرق مختلفة، وهو ما انعكس على أرقام الفريق، الذي سجل 48 هدفاً قبل لقاء الشارقة، بمعدل تحويل فرص مرتفع بلغ 14.1%.

ولم يعتمد العين على نجم واحد، بل على منظومة هجومية متكاملة، جعلته الفريق الأكثر خطورة واستمرارية، ليقترب من التتويج بلقب مستحق، بفضل رباعي كتب اسمه كالأخطر في الدوري هذا الموسم.