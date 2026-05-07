أرقام مُتميّزة لنجوم «الزعيم» على طريق التتويج بدوري أدنوك

عمرو عبيد (القاهرة)

على طريق التتويج بلقب الدوري، امتلك «الزعيم» الكثير من الأوراق الرابحة في صفوفه، ساهمت في استعادته البطولة بعد غياب طال لمدة 4 سنوات، وبين هؤلاء النجوم، هُناك من تعرّض لإصابات أبعدته عن استكمال مشوار البطل حتى النهاية، وبعضهم رحل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية، إلا أن «الكتيبة البنفسجية» احتفلت في النهاية بالتتويج الكبير.

وبين جميع النجوم، كان الثُلاثي، خالد عيسى حارس المرمى وماتياس بلاسيوس لاعب خط الوسط، والهدّاف الكبير لابا كودجو، الأكثر ظهوراً في مباريات العين بالدوري، بإجمالي 24 مباراة لكل منهم، بـ«علامة كاملة»، تلاهم عبد الكريم تراوري بـ23 مباراة، ثم «الثُنائي» يحيى بنخالق وأمادو نيانج، بواقع 22 مباراة لكل منهما.

إلا أن اختلافاً طفيفاً ظهر، فيما يخصّ إجمالي عدد دقائق لعب كل منهم، حيث تصدّر المشهد خالد عيسى بـ2143 دقيقة، مقابل 2092 لبلاسيوس، و2068 لتراوري، في حين ظهر لابا كودجو عبر 1985 دقيقة، ثم بنخالق بـ1895 دقيقة، و1812 لمارسيل راتنك، وبدأ خالد وماتياس جميع المباريات الـ24، وهما الوحيدان اللذان حصدا هذا الرقم.

وبالطبع، تربّع لابا كودجو فوق قمة الهدافين، ليس فقط في صفوف «الزعيم»، بل على مُستوى الدوري كله، حيث سجّل التوجولي 22 هدفاً، بمُعدّل 0.92 هدف في كل مباراة، ثم ظهر من بعيد ماتياس بالاسيوس بـ7 أهداف، مقابل 5 لكل من الشقيقين رحيمي، سفيان وحسين، وعلى صعيد صناعة الأهداف، تقارب «الثُنائي المُتألق» بلاسيوس و«كاكو» في الحصاد، حيث مرّر الأول 8 «أسيست»، مقابل 7 للثاني.

واحتفظ كودجو بأغلب الأرقام الهجومية لنفسه، حيث كان الأكثر محاولة على المرمى بـ93 تسديدة، منها 38 بين القائمين والعارضة، بفارق كبير عن باقي زملائه، حيث أتى سفيان رحيمي من بعيد بـ48 تسديدة، مقابل 40 لبلاسيوس، ولم يختلف ترتيب كليهما فيما يتعلّق بالمحاولات الدقيقة، حيث سدد المغربي 18 كُرة داخل إطار المرمى، مقابل 14 للأرجنتيني متساوياً مع حسين رحيمي.

والطريف أن «لابا» جاء في مقدمة قائمة الأفضل تحويلاً للتسديدات إلى أهداف، بنسبة 23.66%، لكن بفارق ضئيل عن المدافع المصري، رامي ربيعة، صاحب نسبة 20%، ورُبما يعود ذلك إلى إهدار التوجولي 22 فُرصة تهديفية مؤكدة، كانت تكفي أغلبها لمنحه رقماً قياسياً غير عادي على مُستوى الحصاد التهديفي، ويأتي بعده بلاسيوس ورحيمي «الكبير» بإهدار 6 فُرص، بالتساوي.

وبحسابات عدد المباريات ودقائق اللعب، فإن رامي ربيعة يُعد الأفضل في دقة تمرير الكرة، بنسبة 91.04%، يليه مارسيل راتنك بـ90.65%، ثم يحيى بنخالق بـ89.49%، و87.91% لماتياس بلاسيوس، الذي كان الأكثر تمريراً للكرات الدقيقة، بإجمالي 1134 تمريرة، وبينها قدّم 52 تمريرة مفتاحية، وضعته في المرتبة الثانية بعد «كاكو»، الذي مرّر 70 كُرة من هذا النوع، وهو أيضاً أفضل مُمرّري الكرات العرضية، بنسبة دقة تبلغ 36.75%.

على صعيد الدفاع، يتصدّر بنخالق قائمة الأكثر افتكاكاً للكرة بنجاح، بإجمالي 36 كُرة، بينما يُعد بلاسيوس الأغزر لمساً للكرة بواقع 1680 مرة، في حين أن كودجو الأفضل في المراوغات الناجحة، بـ19 لُعبة، أما عن الالتحامات، فإن بنخالق هو الأقوى أيضاً، بـ124 مواجهة ناجحة، بينما يتفوّق «لابا» في الثُنائيات الهوائية بإجمالي 53 لُعبة، كما قام خالد عيسى بأكبر عدد من التغطيات الناجحة 145، واعترض عبد الكريم تراوري 29 تمريرة من المنافسين، مُتصدّراً تلك القائمة.