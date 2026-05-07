4 معايير قوة تمنح «الزعيم» لقب دوري أدنوك وتؤكد المنطق «العيناوي»

معتز الشامي (أبوظبي)

احتفلت جماهير الزعيم في معقل الملك، بإنجاز التتويج باللقب الـ 15 من دوري أدنوك للمحترفين، في موسم رسم فيه الزعيم الهيمنة حتى توج بالذهب، فلم يعد تتويج العين باللقب مسألة «إذا» أو«متى»، ولكنها تحولت إلى واقع نجح الفريق في فرضه على منطق دورينا.

العين دخل للجولة 24 أمام الشارقة وهو بحاجة إلى انتصار واحد فقط ليحسم اللقب رسميا، ليحقق ما أراد، بعد موسم استثنائي فرض فيه هيمنته من البداية وحتى الجولة 23، من دون أن يتعرض لأي خسارة.

لكن السؤال الأهم، هو كيف حسم العين اللقب؟.

لم ينتظر الفريق الجولات الأخيرة ليُظهر قوته، بل بنى تفوقه مبكراً، مستفيداً من ثبات الأداء وتراكم النتائج، حيث خاض الفريق 25 مباراة، حقق خلالها 19 انتصاراً و5 تعادلات، ليجمع 62 نقطة في الصدارة، متفوقاً بفارق مريح عن أقرب منافسيه.

الأهم من ذلك، أن العين لم يمنح منافسيه فرصة العودة من الأساس، إذ لم يخسر أي مباراة، ما جعله الفريق الأكثر استقراراً في الدوري، حتى في المباريات التي تأخر فيها، أظهر شخصية البطل، حيث لم يتعرض لأي هزيمة، ونجح في الخروج بنتائج إيجابية، كما كان الفريق حاسماً عند التقدم، حيث فاز في 84% من المباريات التي سجل فيها أولاً، وهو مؤشر واضح على قدرته في إدارة اللقاءات وإنهائها لصالحه.

وتبقى الأرقام هي لغة الهيمنة الوحيدة التي تكشف الفارق الحقيقي بين العين وبقية المنافسين، فالفريق (سجل 48 هدفاً واستقبل 18 فقط، بفارق أهداف +30) وهو من أعلى الفوارق في المسابقة، وهجومياً، بلغ معدل تحويل الفرص إلى أهداف 14.1%، ما يضعه ضمن الأكثر فاعلية، بينما جاءت 60% من أهدافه في الشوط الثاني، ما يعكس قدرته على الحسم في اللحظات الحاسمة.

أما على مستوى صناعة اللعب، فقد تفوق العين في جودة الأداء، حيث وصلت دقة تمريراته إلى 84.9%، مع حضور قوي في نصف ملعب المنافس ودقة بلغت 80.1%، ودفاعياً، ظهر الفريق بصورة أكثر تماسكاً، إذ خرج بشباك نظيفة (في 11 مباراة، واستقبل 18 هدفا فقط)، كما تفوق على معدل الأهداف المتوقعة ضده بفارق -5.5، ما يعكس قوة التنظيم الدفاعي وكفاءة الحارس.

أما أبرز نقاط القوة، فيمكن تلخيصها في أن «القوة الأولى» للعين كانت تتلخص في التوازن، فالفريق لم يعتمد على جانب واحد، بل جمع بين هجوم فعال ودفاع صلب، ما جعله الأكثر اكتمالاً في الدوري.

و«القوة الثانية» هي العمق الهجومي، وجود أكثر من لاعب قادر على التسجيل وصناعة الفارق، مثل كودجو لابا، بالاسيوس، وكاكو، منح الفريق تنوعاً كبيراً في الحلول.

أما «القوة الثالثة» فهي الشخصية، حيث أصبح العين فريقا لا ينهار، بل يعرف كيف يتعامل مع الضغوط، ويحسم المباريات في الأوقات الحاسمة، وهو ما ظهر بوضوح في نتائجه بالشوط الثاني.

وأخيراً، تأتي الاستمرارية التي يمكن وصفها بـ «القوة الرابعة» في مسيرة بطل دورينا، فالفريق حافظ على مستواه طوال 24 جولة من دون تراجع، وهو ما يُعد العامل الأهم في سباق طويل مثل الدوري.

ووفق ما سبق، لم يكن العين مجرد فريق متصدر فاز بلقب، بل فريقا فرض نفسه كأفضل نسخة في الدوري هذا الموسم، الذي جاء بنكهة «الهيمنة» وتوج بسببه بالذهب، في نهاية تليق بفريق لم يعرف الهزيمة.