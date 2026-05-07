الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لافوينتي يترقب موقف كارفاخال مع إسبانيا في المونديال

لافوينتي يترقب موقف كارفاخال مع إسبانيا في المونديال
7 مايو 2026 15:29

لندن (رويترز)
لم يستبعد لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني داني كارفاخال ​من تشكيلته المحتملة للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، لكنه شدّد على أن الظهير الأيمن يتعين عليه ⁠إثبات جاهزيته البدنية بعد تعرض قائد ريال مدريد ​لإصابة في قدمه اليمنى خلال ​التدريبات الأسبوع الماضي.
وقال دي لا ⁠فوينتي ​للصحفيين أمس الأربعاء «كارفاخال شخصية مهمة جداً داخل غرفة الملابس»، وتحدثت معه أمس بالفعل، وأنا على دراية بما يحدث، مشيراً إلى أن اللاعب لا يعاني من إصابة محددة أو أي شيء خطير، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت للعودة إلى مستواه المعتاد».
وتابع «سنرى في المباريات المتبقية ما إذا ​كان سيحصل على الفرصة فعلاً ويقدم الأداء المطلوب». وأكد لافوينتي أن قائد ريال مدريد الذي خاض مباراة واحدة فقط بقميص المنتخب الإسباني خلال عام 2025، ‌سيتفهم قرار استبعاده في ​حال عدم اختياره ضمن القائمة النهائية لكأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يستهل المنتخب الإسباني مشواره في كأس العالم بمواجهة الرأس الأخضر في 15 يونيو، كما يلعب ​أمام السعودية وأوروجواي ضمن منافسات المجموعة ​الثامنة.

أخبار ذات صلة
أكثر اللاعبين في نهائي «الأبطال».. كروس يتصدر
ريال مدريد يستعد لاستعادة مورينيو بالشرط الجزائي
منتخب إسبانيا
كارفاخال
لويس دي لافوينتي
ريال مدريد
آخر الأخبار
انطلاق الأعمال الإنشائية في أكبر مصنع وقفي للتمور على مستوى العالم
علوم الدار
انطلاق الأعمال الإنشائية في أكبر مصنع وقفي للتمور على مستوى العالم
اليوم 16:10
لا فوينتي يترقّب موقف كارفاخال من المونديال
الرياضة
لوف: منتخب ألمانيا بطلاً للمونديال
اليوم 15:57
1.3 مليار درهم إجمالي تمويلات «الإمارات للتنمية» للشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية
اقتصاد
1.3 مليار درهم إجمالي تمويلات «الإمارات للتنمية» للشركات القائمة في مدينة دبي الصناعية
اليوم 15:55
جاتوزو يعتلي قائمة المرشحين لتدريب تورينو الموسم المقبل
الرياضة
جاتوزو يعتلي قائمة المرشحين لتدريب تورينو الموسم المقبل
اليوم 15:54
نهائي «الأبطال».. إصابات واعتقالات واحتفالات في باريس!
الرياضة
نهائي «الأبطال».. إصابات واعتقالات واحتفالات في باريس!
اليوم 15:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©