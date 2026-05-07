لافوينتي يترقب موقف كارفاخال مع إسبانيا في المونديال

لندن (رويترز)

لم يستبعد لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني داني كارفاخال ​من تشكيلته المحتملة للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، لكنه شدّد على أن الظهير الأيمن يتعين عليه ⁠إثبات جاهزيته البدنية بعد تعرض قائد ريال مدريد ​لإصابة في قدمه اليمنى خلال ​التدريبات الأسبوع الماضي.

وقال دي لا ⁠فوينتي ​للصحفيين أمس الأربعاء «كارفاخال شخصية مهمة جداً داخل غرفة الملابس»، وتحدثت معه أمس بالفعل، وأنا على دراية بما يحدث، مشيراً إلى أن اللاعب لا يعاني من إصابة محددة أو أي شيء خطير، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت للعودة إلى مستواه المعتاد».

وتابع «سنرى في المباريات المتبقية ما إذا ​كان سيحصل على الفرصة فعلاً ويقدم الأداء المطلوب». وأكد لافوينتي أن قائد ريال مدريد الذي خاض مباراة واحدة فقط بقميص المنتخب الإسباني خلال عام 2025، ‌سيتفهم قرار استبعاده في ​حال عدم اختياره ضمن القائمة النهائية لكأس العالم المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب الإسباني مشواره في كأس العالم بمواجهة الرأس الأخضر في 15 يونيو، كما يلعب ​أمام السعودية وأوروجواي ضمن منافسات المجموعة ​الثامنة.