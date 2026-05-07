شيماييف يتحدى ستريكلاند على لقب «UFC 328»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتجه أنظار عشاق الفنون القتالية المختلطة فجر الأحد المقبل إلى قاعة «برودنشال سنتر»ّ في مدينة نيوآرك بولاية نيوجيرسي الأميركية، حيث يخوض البطل الإماراتي غير المهزوم حمزة شيماييف أول دفاع عن لقب الوزن المتوسط أمام الأميركي شون ستريكلاند، في النزال الرئيسي لبطولة UFC 328.

ويعود شيماييف إلى القتال للمرة الأولى منذ تتويجه التاريخي بلقب العالم في أغسطس الماضي، حين انتزع الحزام عقب فوزه المثير على الجنوب أفريقي دريكوس دو بليسيس في عرض UFC 319 بمدينة شيكاغو، رافعاً رصيده إلى 15 انتصاراً متتالياً، بينها 9 نزالات داخل المنظمة.

وأكد شيماييف خلال المؤتمر الصحفي للحدث المرتقب تطلعه للعودة إلى أبوظبي بعد هذا النزال، قائلاً: «سأرى ما سيحدث بعد هذه المواجهة، وآمل أن أقاتل في أكتوبر بأبوظبي، فهي بمثابة موطني، الاتحاد آرينا على بعد خمس دقائق فقط من منزلي».

وأضاف: «كان من الجيد أن أُظهر للجماهير أنني قادر على خوض خمس جولات كاملة، وأن أثبت ذلك لنفسي ولمدربي. المعسكر كان قاسياً، وعملنا بجد لمدة 12 أسبوعاً».

وأوضح البطل الإماراتي أن تركيزه ينصب فقط على التطور وتحقيق الانتصارات، بقوله: «لا أضع خططاً معقدة، فقط أدخل القتال وأقدم كل ما لدي، إذا أنهيت النزال مبكراً سأكون سعيداً، وإذا امتد لخمس جولات وتمكّنت من الفوز سأكون سعيداً أيضاً».

في المقابل، يدخل ستريكلاند المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه القوي على أنتوني هيرنانديز، مؤكداً ثقته الكاملة بقدرته على استعادة الحزام. وقال: «لا أعتقد أن هناك من يستطيع هزيمة شيماييف في هذا الوزن سواي. الجميع ينهار أمامه، لكنني لا أستسلم».

وأضاف: «سأقاتله بذكاء وصبر، وهو ليس مقاتلاً لا يُهزم كما يعتقد البعض، وأنا واثق بأنني سأتفوق عليه».

ومن المتوقع أن تحظى المواجهة بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، في ظل التباين الكبير بين أسلوب شيماييف القائم على المصارعة والسيطرة الأرضية، وأسلوب ستريكلاند الهجومي القائم على الضغط المستمر وتبادل الضربات، ما يجعل النزال أحد أبرز أحداث الموسم في عالم «يو إف سي».