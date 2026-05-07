يحيى بن خالق: شكراً لـ«الجماهير العيناوية»



معتز الشامي (أبوظبي)

أعرب يحيى بن خالق، لاعب وسط فريق العين، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بأول ألقابه مع «الزعيم»، بعد حصد لقب دوري أدنوك للمحترفين، مساء أمس الأربعاء، عقب الفوز على الشارقة بخماسية نظيفة ضمن الجولة الـ24 من المسابقة.

وقال لاعب العين، «شعور رائع أن تحقق أول ألقابك كلاعب مع نادي عظيم بقدر العين، أهدي هذا اللقب الغالي إلى قيادات النادي»، وتابع: «أبارك للأمة العيناوية، وأهديهم لقب الدوري، لأنهم كانوا من أهم الأسباب التي أسهمت في تحقيق البطولة، ولم يبخلوا علينا بالدعم والمساندة طوال الموسم».