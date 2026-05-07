مشاجرة جديدة في غرفة لاعبي الريال قبل الكلاسيكو مع برشلونة

7 مايو 2026 18:43

 

مدريد (د ب أ)
لم تهدأ التوترات داخل غرفة لاعبي ريال مدريد، بعد المشادة التي وقعت أمس الأربعاء بين الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي، والفرنسي أوريل تشواميني، بل زادت حدتها في الساعات الأخيرة.
ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فقد وقع حادث جديد خطير للغاية داخل غرفة خلع الملابس، ما استدعى لعقد اجتماع طارئ حيث يدرس النادي اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويتورط في الواقعة الأخيرة كل من فالفيريدي وتشواميني أيضاً، والتي وصفت بالواقعة الخطيرة للغاية، من خلال بعض أعضاء الفريق، وتصاعد الشجار منذ البداية، ما استدعى تدخل أعضاء الفريق، وانتهى الأمر بنقل اللاعب الأوروجواياني إلى المستشفى.
وبعيداً عن كونها حادثة منعزلة، فإن هذه المواجهة تؤكد التدهور الواضح في الانسجام الداخلي للفريق، في وقت حساس للغاية، وتزعم مصادر أن هذا الخلاف الجديد كان أسوأ بكثير من ذلك الذي وقع أمس في مقر التدريبات.
وعلمت «ماركا» من مصادر داخل غرفة خلع الملابس، أن فالفيرديدي رفض مصافحة تشواميني صباح اليوم، ما أدى إلى توتر الحصة التدريبية والتي انتهت بمشادة كلامية حادة في غرفة الملابس بعد انتهاء التدريبات.
وخلال الاشتباك الذي حدث لاحقاً، ومن دون قصد من تشواميني ومن دون استفزاز منه، تلقى فالفيردي ضربة قوية تسببت له بجرح استدعى نقله للمستشفى.
وأدى ما حدث إلى عقد اجتماع طارئ في غرفة اللاعبين بعد دقائق من المشادة، بحضور خوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام للفريق، ولم يغادر أي لاعب ملعب التدريب، من أجل حضور هذا الاجتماع الاستثنائي، والهدف منه هو وضع حد لهذه المشاكل ومحاولة احتواء التوتر المتصاعد، والذي يثير قلقا بالغا على أعلى المستويات في النادي.
ويسود التوتر الشديد حالياً في ريال مدريد مع وجود توترات وانقسامات داخلية، وشعور متزايد بأن الوضع ما زال بعيداً عن الحل.
 

