سينر: نطالب بـ«الاحترام» في بطولات الجراند سلام!

روما (أ ف ب)

دعا الإيطالي يانيك سينر، المصنف أول عالمياً، الخميس، المشرفين عن البطولات الأربع الكبرى للتنس إلى احترام اللاعبين، وذلك في خضم الخلاف الدائر حول الجوائز المالية، من دون أن يطالب في الوقت نفسه إلى مقاطعة هذه البطولات.

في العام الماضي، وقّع معظم اللاعبين واللاعبات البارزين رسالتين إلى مسؤولي بطولات الجراند سلام الأربع، مطالبين بزيادة الجوائز المالية، ومساهمات في صندوق رعاية اللاعبين لتحسين مزايا التقاعد والأمومة، بالإضافة إلى إشراكهم في القرارات التي تؤثر عليهم.

وحددت الرسالتان هدفا يتمثل في الحصول على 22 في المئة من عائدات البطولات، وهو ما من شأنه أن يجعل البطولات الكبرى متوافقة مع البطولات التسع مجتمعة من فئتي الماسترز للألف نقطة والألف نقطة التي تنظمها رابطتا محترفي كرة التنس للرجال (ايه تي بي) والسيدات (دبليو تي ايه).

قال سينر على هامش دورة روما أمام الصحفيين أن اللاعبين لم يتوصلوا إلى اتفاق مع منظمي بطولات ويمبلدون وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا المفتوحة.

وأضاف صاحب 4 ألقاب كبرى «الأمر يتعلق بالاحترام أكثر من أي شيء آخر. أعتقد أننا نبذل جهداً أكبر بكثير مما نحصل عليه في المقابل. هذا لا يقتصر على اللاعبين الكبار فقط، بل يشملنا جميعا كلاعبين»، وتابع «ليس من الجيد أننا بعد عام كامل لم نصل حتى إلى نتيجة لما نرغب فيه».

ويأتي موقف سينر بعد 3 أيام من تصريح البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، بأنها مستعدة لمقاطعة بطولات الجراند سلام لإجبار المنظمين على اتخاذ إجراءات.

وجاءت هذه التصريحات بعدما قال اللاعبون في بيان لهم إن إعلان بطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي عن زيادة الجوائز المالية بنسبة 9.5 في المئة هو أمر غير كاف.