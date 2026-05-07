50 منافسة في افتتاح كأس الإمارات لألعاب القوى



دبي (وام)

تنطلق غداً منافسات بطولة كأس الإمارات لألعاب القوى لجميع المراحل العمرية ضمن فئتي الذكور والإناث، على مضمار نادي ضباط شرطة دبي خلال أيام 8 و9 و10 مايو الجاري.

وتشهد البطولة التي ينظمها اتحاد ألعاب القوى إقامة 50 منافسة متنوعة في يومها الأول تشمل سباقات 3000 و5000 متر مشياً، و80 و100 و150 و200 و400 و600 و800 و1000 و1500 و3000 متر، إضافة إلى سباقات 400 متر حواجز و2000 متر موانع، لفئات الأشبال والناشئين والشباب تحت 16 و18 و20 عاماً، وفئة العموم.

كما تتضمن مسابقات الميدان، ومنها الوثب الطويل والثلاثي والعالي، إلى جانب رمي الرمح، وإطاحة المطرقة، ودفع الجلة، وقذف القرص.

وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال الترتيبات الفنية والإدارية للبطولة ووصول عدد المشاركين إلى 560 لاعباً ولاعبة، في واحدة من أكبر بطولات الموسم المحلي في عدد المتنافسين والمشاركين.

وقال راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى رئيس لجنة المنتخبات، إن البطولة في ختام الموسم الحالي محطة مهمة لتقييم مستويات اللاعبين واللاعبات قبل الاستحقاقات الخارجية المقبلة، على المستويين الإقليمي والقاري.