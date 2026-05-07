204 لاعبين يتنافسون في كأس نجوم الإمارات للكاراتيه



دبي (وام)

أعلن اتحاد الكاراتيه تفاصيل بطولة كأس نجوم الكاراتيه الثانية التي تنطلق بعد غد السبت المقبل لفرق جماعي الكاتا والكوميتيه لفئات الأشبال والشباب والفتيات والناشئين والناشئات على صالة نادي الشارقة فرع الحزانة.

وكشف الاتحاد في بيان له عن تفاصيل المنافسات بمشاركة 204 لاعبين ولاعبات يمثلون 15 نادياً، بواقع 88 لاعباً ولاعبة من 7 أندية في «الكاتا»، و116 لاعباً ولاعبة من 8 أندية في (الكوميتيه).

وأكدت اللجنة المنظمة في الاتحاد اكتمال إجراءات التسجيل للمشاركة، واعتماد القوائم النهائية، ووضع كافة الترتيبات والتدابير المقررة، لضمان نجاح البطولة، نظراً لأهميتها في إبراز تطور اللعبة، والتنافسية الكبيرة بين الفئات المشاركة من المواطنين.