الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نقل فالفيردي إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد مشاجرة مع تشواميني

نقل فالفيردي إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد مشاجرة مع تشواميني
7 مايو 2026 19:56


مدريد (أ ف ب)
نُقل الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد مشادة مع زميله الفرنسي أوريليان تشواميني عقب حصة تدريبية اليوم الخميس، وفق ما ذكرته عدة وسائل إعلام محلية.
وأفادت التقارير أن فالفيردي (27 عاماً) والذي رافقه مدربه ألفارو أربيلوا، إلى المستشفى القريب من مجمع فالديبيباس التدريبي التابع للنادي الملكي، احتاج إلى غرز لعلاج جرح في وجهه.
وكان اللاعبان قد تشاجرا الأربعاء خلال التمارين، واستمر جدالهما في اليوم التالي أثناء الحصة التدريبية وبعدها.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية التي كانت أول من نشر الخبر، إن جرح فالفيردي كان غير مقصود، وليس نتيجة لكمة مباشرة من لاعب الوسط تشواميني (26 عاماً)، ولم يُدلِ ريال مدريد أو وكلاء اللاعبين بأي تعليق بشأن الحادث.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن فالفيردي رفض مصافحة تشواميني، ثم عرقله خلال حصة تدريبية اليوم الخميس، ووقع بينهما شجار في غرفة الملابس بعد ذلك، حيث أصيب فالفيردي.
ويسود التوتر أرجاء النادي الملكي، حيث بات على وشك الخروج من المنافسة على لقب كبير للموسم الثاني على التوالي.
ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة في مباراة الكلاسيكو ضمن منافسات الدوري الأحد، حيث يملك الفريق الكاتالوني، المتصدر بفارق 11 نقطة، فرصة الاحتفاظ بلقبه في حال عدم خسارته.

أخبار ذات صلة
مشاجرة جديدة في غرفة لاعبي الريال قبل الكلاسيكو مع برشلونة
مدرب إيطالي يعرقل مفاوضات عودة مورينيو إلى ريال مدريد
فيديريكو فالفيردي
تشواميني
ريال مدريد
الكلاسيكو
برشلونة
آخر الأخبار
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الأخبار العالمية
بوتين سيلقي كلمة في يوم النصر ويلتقي بضيوف أجانب
اليوم 20:54
رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية
اليوم 20:41
خليفة الهاملي لـ«الاتحاد»: «توازن» تطلق مبادرات استراتيجية لتعزيز التوطين الصناعي وبناء قاعدة دفاعية مستدامة
اقتصاد
خليفة الهاملي لـ«الاتحاد»: «توازن» تطلق مبادرات استراتيجية لتعزيز التوطين الصناعي وبناء قاعدة دفاعية مستدامة
اليوم 20:39
«أرادَ» العقارية تستحوذ على 80% من «مستشفى ريم»
«أرادَ» العقارية تستحوذ على 80% من «مستشفى ريم»
اليوم 20:36
«الدفاع» تعقد شراكة استراتيجية مع «M42» و«برجيل القابضة» لدعم الكونجرس العالمي للطب العسكري
اقتصاد
«الدفاع» تعقد شراكة استراتيجية مع «M42» و«برجيل القابضة» لدعم الكونجرس العالمي للطب العسكري
اليوم 20:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©