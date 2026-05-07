نقل فالفيردي إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد مشاجرة مع تشواميني



مدريد (أ ف ب)

نُقل الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم، إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد مشادة مع زميله الفرنسي أوريليان تشواميني عقب حصة تدريبية اليوم الخميس، وفق ما ذكرته عدة وسائل إعلام محلية.

وأفادت التقارير أن فالفيردي (27 عاماً) والذي رافقه مدربه ألفارو أربيلوا، إلى المستشفى القريب من مجمع فالديبيباس التدريبي التابع للنادي الملكي، احتاج إلى غرز لعلاج جرح في وجهه.

وكان اللاعبان قد تشاجرا الأربعاء خلال التمارين، واستمر جدالهما في اليوم التالي أثناء الحصة التدريبية وبعدها.

وقالت صحيفة ماركا الإسبانية التي كانت أول من نشر الخبر، إن جرح فالفيردي كان غير مقصود، وليس نتيجة لكمة مباشرة من لاعب الوسط تشواميني (26 عاماً)، ولم يُدلِ ريال مدريد أو وكلاء اللاعبين بأي تعليق بشأن الحادث.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن فالفيردي رفض مصافحة تشواميني، ثم عرقله خلال حصة تدريبية اليوم الخميس، ووقع بينهما شجار في غرفة الملابس بعد ذلك، حيث أصيب فالفيردي.

ويسود التوتر أرجاء النادي الملكي، حيث بات على وشك الخروج من المنافسة على لقب كبير للموسم الثاني على التوالي.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة في مباراة الكلاسيكو ضمن منافسات الدوري الأحد، حيث يملك الفريق الكاتالوني، المتصدر بفارق 11 نقطة، فرصة الاحتفاظ بلقبه في حال عدم خسارته.