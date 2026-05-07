الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
زوله يعلن اعتزاله كرة القدم: بكيت 10 دقائق!

7 مايو 2026 20:30


دورتموند (د ب أ)
أعلن نيكلاس زوله، مدافع المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، اعتزامه اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، وذكر نادي بوروسيا دورتموند اليوم الخميس أن زوله 30 عاماً سينهي مسيرته عندما ينتهي عقده 30 يونيو المقبل.
وقال زوله في المدونة الصوتية «سبيلماخر» التابعة لشركة «ميديا 360»: «أود أن أعلن أنني سأنهي مسيرتي هذا الصيف»، وكان اللاعب يفكر منذ فترة في اعتزال كرة القدم. وجاء القرار النهائي بعد المباراة أمام هوفنهايم في أبريل، عندما تعرض لإصابة في ركبته.
وقال زوله، إنه تأثر عاطفياً بعدما فحص طبيب فريق بوروسيا دورتموند وأخصائي العلاج الطبيعي ركبته داخل غرفة الملابس، وبدا عليهما القلق من احتمال تعرضه لقطع في الرباط الصليبي، وقال في المدونة الصوتية:«دخلت إلى الحمام وبكيت لمدة 10 دقائق. في تلك اللحظة، اعتقدت حقا أن الرباط قد تمزق، وعندما خضعت لفحص الرنين المغناطيسي في اليوم التالي وتلقيت الأخبار الجيدة بأن الإصابة ليست قطعاً في الرباط الصليبي، أصبح الأمر واضحاً بالنسبة لي بنسبة 1000% أن النهاية قد حانت».
وتابع زوله التي تأثرت مسيرته بالإصابات: «لم أكن أستطيع تخيل شيء أسوأ من أن أتطلع للحياة - أن أكون مستقلاً، وأسافر في الإجازات، وأقضي الوقت مع أطفالي - ثم أضطر بعد ذلك للتعامل مع إصابتي الثالثة بقطع في الرباط الصليبي».
وكان نادي دورتموند أعلن بالفعل عدم التجديد لزوله بعد أن قضى أربعة أعوام في دورتموند، ولعب زوله 49 مباراة دولية في الفترة من 2016 إلى 2023.
من جانبه قال بايرن ميونيخ عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «شكراً لك على كل شيء نيكلاس، لقد حظينا معاً بلحظات رائعة واحتفلنا ببعض الألقاب، نتمنى لك كل التوفيق في الخطوة المقبلة».
ودائماً ما كان زوله يتعرض للانتقادات من جماهير بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني ودورتموند بسبب معاناته مع وزنه الزائد، لتتراجع مكانته في فريق دورتموند، وكان بإمكان زوله إيجاد عقد جديد في أندية أخرى، لكنه قرر الرحيل وفقاً لشروطه.

