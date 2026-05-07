غياب النعيمات والقريشي عن منتخب الأردن في مونديال 2026

7 مايو 2026 20:13


عمان (أ ف ب)
كشف الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الخميس، عن عدم مشاركة نجمي المنتخب يزن النعيمات وأدهم القريشي في مونديال 2026 بسبب الإصابة، وكتب الأمير علي في تغريدة له على منصة إكس «تابعنا بكل تقدير الجهود الكبيرة التي بذلها أبناؤنا يزن النعيمات وأدهم القريشي خلال رحلة العلاج والتأهيل على امتداد الأشهر الماضية، ورغبتهم الصادقة في اللحاق بالنشامى في كأس العالم، إلا ان الإصابة حرمتهم هذه المرة».
وأضاف في منشور أخر «كل الأمنيات لهم بالشفاء التام والعودة أقوى لتمثيل الأردن في كأس آسيا، النشامى دائماً على قدر الحلم والمسؤولية، وكلنا ثقة بقدرتهم على تشريف الأردن في كأس العالم».
ويغيب النعيمات والقريشي عن منتخب الأردن منذ أواخر العام الماضي بعد اصابتهما بقطع في الرباط الصليبي خلال المشاركة في مسابقة كأس العرب التي جرت في العاصمة القطرية الدوحة وأجرى كلاهما عملية جراحية في مستشفى أسبيتار.
وأصيب النعيمات مهاجم العربي القطري الذي سجل بقميص النشامى 26 هدفاً في 70 مباراة، أمام العراق في الدور ربع النهائي، بينما أصيب القريشي أمام المغرب في المباراة النهائية، وأسهم النعيمات والقريشي في تأهل الأردن للمرة الأولى إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويلتقي المنتخب الأردني في الدور الأول مع النمسا والجزائر والأرجنتين ضمن المجموعة العاشرة.

