عدد اليوم
صلاح: قدمت كل شيء لليفربول

7 مايو 2026 21:09


لندن (د ب أ)
قال المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، إنه يرغب في أن يتذكره اللاعبون والجماهير بصورة طيبة بعد رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، وبعد تسعة أعوام قضاها صلاح في ليفربول منذ انضمامه في صيف عام 2017 من روما الإيطالي، سيغادر النجم المصري ملعب «أنفيلد» بنهاية الموسم الجاري وهو ما أعلن عنه في وقت سابق الشهر الماضي.
وتحدث نجم ليفربول الذي شارك في أنجح فترة للفريق في القرن 21، عن ما تركه في النادي وعن الأشياء التي يرغب في أن يتذكره به الجماهير واللاعبين بعد رحيله من الفريق.
وقال صلاح في مقابلة مع برنامج «سوبر سبورت» عبر «يوتيوب»: «أريد أن يتذكرني اللاعبون دائماً بأنني كنت عوناً لهم، كنت دائماً ملتزماً تجاه النادي كنت أول من يأت وربما آخر من يرحل، وأردت دائماً أن أكون مثالاً يحتذى به للاعبين ومساعدتهم حينما يحتاجونني، لأن ذلك مهم للغاية بالنسبة لي».
وتابع صلاح: «لقد منحت هذا النادي كل شيء وهذا ما أرغب في أن تتذكره الجماهير أيضاً، لا أريدهم أن يقولو لقد كان لاعباً كسولاً، أنهم يعلمون أن هذا النادي كان حياتي بأسرها، لذلك أريدهم أن يتذكروا أنني منحته كل شيء».

