الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
برايتون يجدد عقد مدربه حتى 2029

7 مايو 2026 21:42


لندن (رويترز)
اتخذ برايتون آند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خطوة لإغلاق الباب أمام ​أي محاولات محتملة لرحيل مدربه فابيان هورزلر، من خلال التوصل لاتفاق بتمديد عقده مع المدرب الألماني حتى يونيو 2029.
وانضم هورزلر (33 ⁠عاماً)، أصغر مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى برايتون ​قادما من سانت باولي عام 2024 واحتل المركز الثامن ​المثير ‌للإعجاب في موسمه الأول.
ويمكن أن ⁠ينهي ​برايتون الموسم الحالي في مركز أعلى، إذ يحتل المركز الثامن حاليا قبل ثلاث جولات على النهاية متأخراً بفارق نقطتين عن بورنموث صاحب المركز السادس ويطمح للتأهل ‌إلى المسابقات الأوروبية.
وقال توني بلوم رئيس نادي برايتون «منذ ‌تعيينه، واصل فابيان التقدم الذي أحرزه النادي في المواسم الأخيرة من خلال أداء ثابت في الملعب، كما طور هوية ​لعب واضحة للفريق، هذا الموسم، بنى على الأسس التي أرساها خلال موسمه الأول الذي قادنا فيه للمركز الثامن المثير للإعجاب. خلال فترة عمله أظهر الفريق صلابة وقوة وسيطرة. مع بقاء ثلاث مباريات نسعى ‌لتحقيق نهاية قوية».
وعزز التقدم المذهل الذي ​أحرزه هورزلر في برايتون سمعته كواحد بين ألمع المدربين الشباب في أوروبا مما أدى إلى تكهنات بأنه قد يكون هدفاً للعديد من الأندية في ​الصيف، لكنه قال عند موافقته ‌على ⁠العقد الجديد، ‌إن «الرؤية طويلة المدى» للنادي تتوافق ‌مع طموحاته الشخصية.
وقال «بالتأكيد أحب العمل في هذا النادي والحياة في هذه المدينة، وأنا ⁠سعيد للغاية بالتوصل لاتفاق من أجل توقيع عقد ​جديد، منذ البداية، كان تركيزنا دائماً على صياغة هوية وتطوير الفريق وتحدي الوضع الراهن والارتقاء بمعاييرنا كل يوم. أنا فخور بما أنجزناه حتى الآن، وأكثر حماسا لما هو قادم».
ويستضيف برايتون فريق ولفرهامبتون واندرارز بعد غد ​السبت في محاولة لتعزيز آماله في التأهل ​إلى البطولات الأوروبية.

