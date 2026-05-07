الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
العين يحتفظ بدرع «تحت 23» ويعزز رقمه القياسي بـ «التاسعة»

7 مايو 2026 21:54

معتصم عبدالله (أبوظبي)
احتفظ العين، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، بلقب دوري المحترفين تحت 23 عاماً قبل جولتين على الختام، بعدما حوّل تأخره أمام ضيفه الشارقة بهدف إلى تعادل 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، ضمن ختام الجولة 24.
وافتتح مايد الكاس التسجيل للشارقة في الدقيقة 27، قبل أن يدرك المدافع مامي نيانج التعادل للعين في الدقيقة 42، لتستمر النتيجة حتى صافرة النهاية، ويرفع «الزعيم» رصيده إلى 55 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الشارقة الوصيف صاحب الـ47 نقطة.
وحسم العين اللقب رسمياً قبل جولتين من النهاية، ليعزز رقمه القياسي في صدارة قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بلقب دوري المحترفين تحت 23 عاماً برصيد 9 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لشباب الأهلي، فيما تضم قائمة الأبطال أيضاً الجزيرة (2008-2009)، الشارقة (2015-2016)، الوحدة (2016-2017)، النصر (2017-2018)، وكلباء (2023-2024).

