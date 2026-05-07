الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«النصر للألعاب الرياضية» تبحث استمرار المنافسة على الألقاب

«النصر للألعاب الرياضية» تبحث استمرار المنافسة على الألقاب
7 مايو 2026 22:15

 
دبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية اجتماعاً برئاسة عبدالرزاق السيد الهاشمي، وبحضور عبدالباسط علي عبدالرحمن نائب الرئيس، وأعضاء المجلس سالم بن علي، ومحمد مطر الجميري، والدكتور فيصل الطواش، لمناقشة سير الموسم الرياضي الحالي، الذي شهد تحقيق 22 بطولة في مختلف الألعاب، مع استمرار فرق النادي في المنافسة على عدد من الاستحقاقات المقبلة.
وتناول الاجتماع استعراض أبرز النجاحات الفنية والإدارية، إلى جانب مناقشة الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالمرحلة المقبلة، وبحث استعدادات الفرق للمشاركات المحلية والخارجية، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل وفق أعلى المعايير للحفاظ على مسيرة الإنجازات.
وأكد مجلس الإدارة حرص شركة النصر للألعاب الرياضية على توفير كافة أشكال الدعم للفرق والأجهزة الفنية والإدارية، بهدف مواصلة حصد البطولات خلال الموسم المقبل، مشدداً على أن المنافسة على الألقاب تمثل نهجاً ثابتاً لفرق «العميد».
وعلى صعيد متصل، استقبل عبدالرزاق الهاشمي وفد اتحاد اليد برئاسة سعود إبراهيم صالح، رئيس الاتحاد، بحضور عبدالباسط علي عبدالرحمن، والدكتور فيصل الطواش، وعمران الطواش مشرف كرة اليد.
وضم وفد الاتحاد محمد حسن السويدي نائب رئيس الاتحاد، وعبدالسلام ربيع المحيربي الأمين العام، والدكتورة منى إبراهيم الرئيسي، ومحمد علي الحمادي، وياسر محمد النقبي، ورحمة غالب المنصوري أعضاء مجلس الإدارة.
شهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تطوير لعبة كرة اليد وتعزيز التعاون بين الاتحاد والأندية، إلى جانب بحث آليات الارتقاء بالمستويات الفنية والتنظيمية بما يواكب تطلعات الرياضة الإماراتية.
وأكد الجانبان أهمية الاستعداد المبكر للموسم الرياضي المقبل، وتوفير أفضل الظروف الداعمة لتطوير المنافسات ورفع مستوى كرة اليد الإماراتية.

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي يخطف النصر في «الديربي المعنوي»
الشارقة بطل دوري سوبر «شباب اليد»
النصر
شركة النصر للألعاب الرياضية
فريق النصر
كرة اليد
عبدالرزاق الهاشمي
اتحاد اليد
آخر الأخبار
اتحاد الدراجات يستعرض استراتيجية 2028 ويكرم أبطال الموسم
الرياضة
اتحاد الدراجات يستعرض استراتيجية 2028 ويكرم أبطال الموسم
اليوم 23:00
برعاية شمسة بنت حمدان بن محمد.. «بصمة الإمارات» يحتفي بالمشاريع الناشئة والصناعات المحلية
علوم الدار
برعاية شمسة بنت حمدان بن محمد.. «بصمة الإمارات» يحتفي بالمشاريع الناشئة والصناعات المحلية
اليوم 22:55
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء انتيغوا وباربودا بإعادة انتخابه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء انتيغوا وباربودا بإعادة انتخابه
اليوم 22:40
وزارة الدفاع: رئيس الدولة والرئيس المصري يتفقدان مفرزة المقاتلات المصرية
علوم الدار
وزارة الدفاع: رئيس الدولة والرئيس المصري يتفقدان مفرزة المقاتلات المصرية
اليوم 22:34
«الفجيرة للفنون القتالية» و«حماية الطفل» يبرمان اتفاقية تعاون لتعزيز السلامة الرياضية
الرياضة
«الفجيرة للفنون القتالية» و«حماية الطفل» يبرمان اتفاقية تعاون لتعزيز السلامة الرياضية
اليوم 22:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©