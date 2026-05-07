«النصر للألعاب الرياضية» تبحث استمرار المنافسة على الألقاب



دبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية اجتماعاً برئاسة عبدالرزاق السيد الهاشمي، وبحضور عبدالباسط علي عبدالرحمن نائب الرئيس، وأعضاء المجلس سالم بن علي، ومحمد مطر الجميري، والدكتور فيصل الطواش، لمناقشة سير الموسم الرياضي الحالي، الذي شهد تحقيق 22 بطولة في مختلف الألعاب، مع استمرار فرق النادي في المنافسة على عدد من الاستحقاقات المقبلة.

وتناول الاجتماع استعراض أبرز النجاحات الفنية والإدارية، إلى جانب مناقشة الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالمرحلة المقبلة، وبحث استعدادات الفرق للمشاركات المحلية والخارجية، مع التأكيد على أهمية مواصلة العمل وفق أعلى المعايير للحفاظ على مسيرة الإنجازات.

وأكد مجلس الإدارة حرص شركة النصر للألعاب الرياضية على توفير كافة أشكال الدعم للفرق والأجهزة الفنية والإدارية، بهدف مواصلة حصد البطولات خلال الموسم المقبل، مشدداً على أن المنافسة على الألقاب تمثل نهجاً ثابتاً لفرق «العميد».

وعلى صعيد متصل، استقبل عبدالرزاق الهاشمي وفد اتحاد اليد برئاسة سعود إبراهيم صالح، رئيس الاتحاد، بحضور عبدالباسط علي عبدالرحمن، والدكتور فيصل الطواش، وعمران الطواش مشرف كرة اليد.

وضم وفد الاتحاد محمد حسن السويدي نائب رئيس الاتحاد، وعبدالسلام ربيع المحيربي الأمين العام، والدكتورة منى إبراهيم الرئيسي، ومحمد علي الحمادي، وياسر محمد النقبي، ورحمة غالب المنصوري أعضاء مجلس الإدارة.

شهد اللقاء مناقشات موسعة حول سبل تطوير لعبة كرة اليد وتعزيز التعاون بين الاتحاد والأندية، إلى جانب بحث آليات الارتقاء بالمستويات الفنية والتنظيمية بما يواكب تطلعات الرياضة الإماراتية.

وأكد الجانبان أهمية الاستعداد المبكر للموسم الرياضي المقبل، وتوفير أفضل الظروف الداعمة لتطوير المنافسات ورفع مستوى كرة اليد الإماراتية.