اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الرابعة تعتمد جدول المنافسات



الدوحة (د ب أ)

اعتمدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الخليجية الرابعة، الدوحة 2026، جدول منافسات الدورة، التي تنطلق الاثنين المقبل، بمشاركة واسعة من منتخبات دول مجلس التعاون الخليجي الست.

ويتنافس المشاركون في النسخة الرابعة من دورة الألعاب الخليجية، في 17 لعبة رياضية متنوعة هي: كرة اليد، وكرة الطاولة، وألعاب القوى، والبادل، والمبارزة، والملاكمة، والتايكوندو، والكاراتيه، والسباحة، والبلياردو، والسنوكر، وكرة السلة (3×3)، والرماية، والقوس والسهم، والكرة الطائرة، والفروسية، والبولينج.

وتقام المنافسات في 10 منشآت رياضية مجهزة بأحدث التقنيات تشمل: قبة أسباير، وصالة رياضة المرأة، ومجمع حمد للرياضات المائية، ونادي قطر الرياضي، وصالة الاتحاد القطري للبليارد والسنوكر، ونادي الغرافة الرياضي، وميدان لوسيل للرماية، ونادي قطر للسباق والفروسية، وصالة الاتحاد القطري للبولينج، وصالة دحيل الرياضية.

وتفتتح منافسات السباحة 12 مايو في مجمع حمد للرياضات المائية، وتتواصل على مدار أربعة أيام، بالتزامن مع انطلاق منافسات كرة السلة (3×3) في صالة نادي الغرافة على مدار يومين.

كما تستضيف قبة أسباير منافسات التايكوندو على مدى يومين، إضافة إلى منافسات كرة الطاولة التي تستمر حتى 17 مايو في نفس المنشأة. كما تستضيف صالة الاتحاد القطري للبلياردو والسنوكر منافسات البلياردو حتى 15 مايو، فيما يحتضن مركز قطر للبولينج منافسات البولينج يوم 17 من نفس الشهر.

وفي 13 مايو، تبدأ منافسات الفروسية في نادي السباق والفروسية وتستمر حتى يوم 15 من نفس الشهر، بينما تنطلق في قبة أسباير منافسات المبارزة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، ومنافسات الملاكمة وتستمر لمدة يومين، إضافة إلى منافسات الرماية التي تقام في ميدان لوسيل وتستمر حتى 20 مايو.

وتشهد منافسات 14 مايو انطلاق ألعاب القوى على استاد سحيم بن حمد في نادي قطر، والتي تستمر أربعة أيام، بالإضافة إلى منافسات كرة اليد التي تقام على صالة دحيل الرياضية وتستمر حتى اليوم الختامي في يوم 22 من الشهر الحالي.

كما تقام منافسات السنوكر في الفترة 15 إلى 19 مايو في صالة الاتحاد القطري للبلياردو والسنوكر، فيما تبدأ منافسات الكرة الطائرة يوم 16 من الشهر وتستمر حتى 19 من الشهر ذاته أيضاً على صالة رياضة المرأة، بالتزامن مع منافسات البادل التي تقام في قبة أسباير وتستمر حتى 20 مايو.

وتنطلق منافسات القوس والسهم 17 مايو في ميدان لوسيل للرماية وتستمر حتى 21 مايو، فيما تقام منافسات الكاراتيه 21 مايو في قبة أسباير ولمدة يوم واحد فقط حسب جدول المنافسات المعتمد للدورة.