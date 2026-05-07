«الفجيرة للفنون القتالية» و«حماية الطفل» يبرمان اتفاقية تعاون لتعزيز السلامة الرياضية



الفجيرة (وام)

شهد مقر نادي الفجيرة للفنون القتالية، اليوم، مراسم توقيع اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية الإمارات لحماية الطفل، وتأتي الاتفاقية لتضع إطاراً مؤسسياً متكاملاً يهدف إلى حماية حقوق الرياضيين الصغار وضمان سلامتهم النفسية والجسدية داخل أروقة الملاعب والصالات الرياضية.

ووقَّع الاتفاقية من جانب جمعية الإمارات لحماية الطفل، المستشار فيصل محمد الشمري، رئيس مجلس الإدارة، ومن جانب نادي الفجيرة للفنون القتالية، نادر أبو شاويش، مدير النادي، بحضور عدد من المسؤولين والمختصين من كلا الطرفين وممثلي وسائل الإعلام.

وتشمل الاتفاقية جوانب عدة للتعاون ورؤية شاملة لحماية النشء، وتضمنت حزمة من البنود والركائز الأساسية التي تستهدف خلق «درع وقاية» للأطفال المنتسبين للنادي، وتشمل مجالات التعاون في إعداد وتنفيذ سلسلة من المحاضرات التوعوية الدورية حول حقوق الطفل وسلامته، وتحديداً في البيئة الرياضية، لضمان فهم شامل لدى اللاعبين وأولياء أمورهم، وتنظيم ورش عمل تدريبية وتثقيفية مكثفة تستهدف المدربين، والإداريين، والكوادر الفنية في النادي، لتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال وفق أرقى المعايير التربوية والحقوقية، وإصدار ونشر نشرات ومواد تثقيفية متخصصة بحماية الطفل، يتم اعتمادها بدقة لضمان وصول رسائل توعوية صحيحة وفعالة للمجتمع الرياضي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى نشر ثقافة حماية الطفل على نطاق واسع في إمارة الفجيرة، بما يعزز من مكانة الرياضة كوسيلة للتربية والأخلاق.

وقال نادر أبو شاويش: «إن توقيعنا اليوم لهذه الاتفاقية مع جمعية الإمارات لحماية الطفل هو تجسيد لرؤية النادي في أن يكون منصة آمنة وحاضنة للمواهب. نحن نؤمن في النادي بأن صناعة البطل تبدأ من توفير بيئة تحترم إنسانيته وتصون حقوقه. إن الفنون القتالية تُعلم الانضباط والقوة، ولكن القوة الحقيقية تكمن في وعي المدرب والمسؤول بكيفية حماية الطفل نفسياً وجسدياً. نسعى من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ منظومة رياضية رائدة في الإمارة، حيث تكون سلامة الطفل هي الأولوية القصوى التي تسبق كل الإنجازات والبطولات. نشكر المستشار فيصل الشمري وفريق الجمعية على جهودهم، ونعد بأن نكون شركاء فاعلين في تحقيق هذه الأهداف السامية».

من جانبه، أكد المستشار فيصل محمد الشمري، أن الجمعية تضع ضمن أولوياتها الوصول إلى المؤسسات الرياضية باعتبارها بيئات حيوية يقضي فيها الأطفال أوقاتاً طويلة. وأشار إلى أن التعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية يمثل نموذجاً يحتذى به في استشراف المستقبل وتطبيق مبادئ «قانون وديمة» والاتفاقيات الدولية ذات الصلة في الميدان الرياضي.