الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
اتحاد الدراجات يستعرض استراتيجية 2028 ويكرم أبطال الموسم

7 مايو 2026 23:00


دبي (وام)
أعلن اتحاد الدراجات الهوائية تفاصيل الفترة المتبقية من الموسم الرياضي الجاري 2025-2026، إلى جانب الاستعدادات الخاصة بالموسم الجديد، الذي يتضمن العديد من المشاركات الخارجية، وذلك ضمن خططه الرامية إلى تطوير اللعبة وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي.
قرر مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة المهندس منصور بوعصيبة، تنظيم سباق «فخورين بالإمارات» للدراجات الجبلية يوم الأحد المقبل على شاطئ المانجروف في إمارة أم القيوين، وسط مشاركة واسعة وأجواء تنافسية تعكس الاهتمام المتنامي برياضة الدراجات الهوائية.
كما قرر المجلس إقامة حفل ختام الموسم الرياضي وتكريم الأبطال خلال شهر يونيو المقبل، تقديراً لما قدموه من مستويات مميزة ونتائج إيجابية على مدار الموسم.
وكان مجلس إدارة الاتحاد قد عقد اجتماعاً بحضور الأعضاء، ناقش خلاله روزنامة الموسم المقبل المقدمة من اللجنة الفنية، حيث يجري حالياً إعداد تصور متكامل للموسم الجديد، إلى جانب خطة برامج إعداد المنتخبات الوطنية بما يواكب طموحات المرحلة المقبلة، ويعزز جاهزية اللاعبين للاستحقاقات المقبلة.
واطلع المجلس، خلال الاجتماع، على مسودة استراتيجية الاتحاد والمؤشرات المستهدفة حتى نهاية عام 2028، في إطار وضع رؤية متكاملة تدعم مسيرة التطوير خلال السنوات المقبلة، إلى جانب مناقشة عدد من المبادرات والبرامج الخاصة بتطوير العمل الفني والإداري، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة اللعبة وتحقيق المزيد من المكتسبات.
كما استعرض المجلس تقرير اللجنة الفنية، والذي تضمن أبرز إنجازات الموسم الحالي، في ظل اقتراب ختام سباقات الموسم، التي شهدت تنافساً قوياً على مختلف المستويات، وأسهمت في رفع مستوى الأداء الفني لدى الدراجين، وتعزيز قاعدة المشاركة في البطولات المحلية.

