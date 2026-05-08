«الجودو» يدشن مشوار «أستانا جراند سلام» بمواجهتي وزن الخفيف

8 مايو 2026 09:26

أبوظبي (الاتحاد)
يستأنف منتخبنا الوطني للجودو غداً مبارياته في بطولة أستانا (جراند سلام) الكبرى للجودو، التي ينظمها اتحاد كازاخستان للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، بمشاركة 295 لاعباً ولاعبة من 36 دولة، بينهم 6 لاعبين ولاعبة يمثلون منتخبنا بعد اعتذار اللاعب عمرو جاد (وزن تحت 81 كجم) لتجدد الإصابة في كتفه.
ويتطلع منتخبنا خلال تلك المشاركة وما يعقبها حسب البرنامج الموضوع لحصد المزيد من نقاط التأهل لدورة أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
وتأتي منافسات الجولة الثانية من البطولة التي انطلقت منافساتها اليوم من خلال تصفيات الوزن الخفيف، حيث يبدأ لاعبو منتخبنا بنزال لاعبنا كريم عبد اللطيف في وزن تحت 73، في مواجهة بطل قيرغستان دزوما بيكوف، وفي نفس الوزن للخفيف المتوسط يلتقي لاعبنا ناجي يزبيك مع لاعب جمهورية مولدوفا ميترو فلاد.
وكانت القرعة التي جرت أمس قد وضعت اللاعب أرام جورجيان (تحت 90 كجم) لفئة الوزن الثقيل في مواجهة بطل روسيا خوبيتسوف آلاند، بينما يلعب عمر معروف، (فوق وزن 100 كجم) امام الفائز من مباراة الهندي سينج ديان وبطل كازاخستان صاحب الأرض والجمهور كريك غالمجان، والتي ستكون في ختام مشاركة منتخبنا.

