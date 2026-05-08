ديربي النصر والهلال.. قمة حسم الصدارة في جولة الإثارة

الرياض (د ب أ)

سيكون ملعب الأول بارك مسرحاً لقمة مرتقبة ربما هي الأهم هذا الموسم، ما بين المضيف النصر، وضيفه الهلال في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويتقابل الفريقان مساء الثلاثاء في ختام هذه الجولة، التي تنطلق غداً السبت، بينما يكتسب الديربي هذه المرة أهمية كبرى، كونه سيحسم بشكل كبير صدارة الترتيب، ويرسم ملامح البطل قبل أمتار قليلة من نهاية الموسم.

ويدخل النصر المواجهة متسلحاً بفوز كبير على الشباب 4-2 ليعزز صدارته للترتيب ورصيده 82 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال الذي لعب مباراة أقل، بسبب خوضه مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ضد الخلود مساء اليوم الجمعة.

معنى ذلك أن فوز النصر سيجعله بطلاً بانتظار التتويج، بينما سيقلب انتصار الهلال الأمور رأساً على عقب في آخر جولتين، بينما يبقى التعادل الأمور على حالها، وسيكون مصير النصر بيده في تلك الحالة، بينما سينتظر الهلال آخر أمل لتعثره.

وحاول المدرب البرتغالي جورجي جيسوس إراحة بعض العناصر المهمة في النصر، خلال مباراة الشباب مثل البرازيلي أنجيلو والفرنسي كينجسلي كومان، لكنه استفاد من تألق الثنائي البرتغالي جواو فيليكس وكريستيانو رونالدو.

وتحمل المباراة الطابع الثأري بالنسبة للنصر ومدربه جيسوس أمام فريقه السابق، بعدما فاز الهلال في لقاء الدور الأول 3 / 1، وذلك من سلسلة سلبية لرفقاء رونالدو، بدأت بالتعادل مع الاتفاق والخسارة من الأهلي ثم القادسية ثم الهلال، لكن منذ ذلك الحين انتفض النصر وحقق نتائج إيجابية جعلته في الصدارة بأريحية.

وتبدأ الجولة بمواجهة بين الخليج صاحب المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة والاتفاق السابع برصيد 46 نقطة.

ويحاول الخليج تعويض هزيمته ضد الهلال 1 / 2 في الجولة الماضية، بينما كان الاتفاق قد اكتفى بالتعادل صفر / صفر مع النجمة المتذيل.

بدوره يلعب النجمة، الذي هبط بالفعل لدوري الدرجة الأولى، مع الحزم يوم السبت أيضاً، ويمتلك الحزم 38 نقطة في المركز العاشر، مقابل 12 نقطة للنجمة صاحب المركز الأخير.

ويحل القادسية صاحب المركز الرابع برصيد 68 نقطة ضيفاً على الفيحاء التاسع بـ 38 نقطة.

وتستكمل المواجهات الأحد عندما يلعب الفتح صاحب المركز الثاني عشر بـ 33 نقطة مع الرياض صاحب المركز السادس عشر بـ 23 نقطة، والذي يمتلك أملاً في البقاء، في ظل فارق الـ3 نقاط مع ضمك الخامس عشر، أول مراكز البقاء.

ويلعب ضمك يوم الأحد مع الاتحاد حامل لقب الدوري، ويملك ضمك 26 نقطة أما الاتحاد فلديه 49 نقطة في المركز السادس.

وبعد خسارته من النصر يأمل الشباب صاحب المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة في التعويض على حساب مضيفه نيوم صاحب المركز الثامن برصيد 41 نقطة حيث تقام المباراة يوم الإثنين.

ويلعب الإثنين أيضاً الأهلي مع التعاون، حيث يملك الأهلي 72 نقطة في المركز الثالث، أما التعاون فلديه 52 نقطة في المركز الخامس.

ويلتقي الخلود صاحب المركز الرابع عشر بـ 31 نقطة مع الأخدود الذي يحتل المركز السابع عشر برصيد 16 نقطة، والذي كان قد تأكد هبوطه أيضاً.