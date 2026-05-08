الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البرازيل تطالب بالقبض على أنشيلوتي حتى 2030!

البرازيل تطالب بالقبض على أنشيلوتي حتى 2030!
8 مايو 2026 11:19

ساو باولو (أ ف ب)
يعتزم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الإعلان عن تمديد عقد مدرب منتخبه الوطني الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى عام 2030، وذلك قبل انطلاق نهائيات كأس العالم، وفق ما أعلن رئيسه سمير شاودج.
ويجري أنشيلوتي، البالغ 66 عاماً، مفاوضات مع الاتحاد البرازيلي منذ عدة أشهر، لمواصلة التعاون بعد كأس العالم المقرر إقامتها بين 11 يونيو و19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وصرح شاودج للصحفيين بأنه «متأكد» من أن تمديد عقد المدرب الإيطالي مع أبطال العالم خمس مرات، سيُعلن رسمياً «قبل انطلاق كأس العالم».
وأضاف الرئيس من فورتاليزا (شمال شرق البرازيل) خلال معرض «فوت برو إكسبو»، وهو حدث رياضي متعلّق بصناعة الرياضة البرازيلية، أنه «لا تزال هناك بعض الترتيبات القانونية التي يتعين إجراؤها، سواء من قبل محاميه أو من قبلنا».
وأعرب أنشيلوتي مراراً وتكراراً عن رغبته في مواصلة التعاون مع الاتحاد البرازيلي، والذي بدأ في يونيو الماضي، بهدف إعادة منتخب «سيليساو» إلى القمة.
ومن المتوقع أن يعلن مدرب ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي السابق عن تشكيلته لكأس العالم في 18 مايو في ريو دي جانيرو.
يخوض «راقصو السامبا» مباراتهم التحضيرية الأخيرة على أرضه قبل انطلاق كأس العالم أمام بنما على ملعب ماراكانا الشهير في 31 مايو.
وسيقيم المنتخب البرازيلي في ولاية نيوجيرسي خلال منافسات المونديال، وسيواجه منتخبات المغرب وإسكتلندا وهايتي في المجموعة الثالثة.

أخبار ذات صلة
أزمة أسعار تذاكر المونديال مستمرة رغم دفاع إنفانتينو
«مبيعات اللحظة الأخيرة» توفر تذاكر كأس العالم
أنشيلوتي
كأس العالم 2026
منتخب البرازيل
آخر الأخبار
الأرض تنصف ثاندر وبيستونز في نصف نهائي «البلاي أوف»
الرياضة
الأرض تنصف ثاندر وبيستونز في نصف نهائي «البلاي أوف»
اليوم 11:22
البرازيل تطالب بالقبض على أنشيلوتي حتى 2030!
الرياضة
البرازيل تطالب بالقبض على أنشيلوتي حتى 2030!
اليوم 11:19
عبدالله بن زايد يستقبل وفداً من كلية الدفاع الوطني
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وفداً من كلية الدفاع الوطني
اليوم 11:11
«أدنوك» أول المنضمين لدعم الصندوق الوطني للمرونة الصناعية وتمكين القطاعات ذات الأولوية
اقتصاد
«أدنوك» أول المنضمين لدعم الصندوق الوطني للمرونة الصناعية وتمكين القطاعات ذات الأولوية
اليوم 11:05
«الإمارات العالمي لجمال الخيل» ترسم تفاصيل جولة المغرب بـ179 خيلاً
الرياضة
«الإمارات العالمي لجمال الخيل» ترسم تفاصيل جولة المغرب بـ179 خيلاً
اليوم 10:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©