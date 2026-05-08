البرازيل تطالب بالقبض على أنشيلوتي حتى 2030!

ساو باولو (أ ف ب)

يعتزم الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الإعلان عن تمديد عقد مدرب منتخبه الوطني الإيطالي كارلو أنشيلوتي حتى عام 2030، وذلك قبل انطلاق نهائيات كأس العالم، وفق ما أعلن رئيسه سمير شاودج.

ويجري أنشيلوتي، البالغ 66 عاماً، مفاوضات مع الاتحاد البرازيلي منذ عدة أشهر، لمواصلة التعاون بعد كأس العالم المقرر إقامتها بين 11 يونيو و19 يوليو في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وصرح شاودج للصحفيين بأنه «متأكد» من أن تمديد عقد المدرب الإيطالي مع أبطال العالم خمس مرات، سيُعلن رسمياً «قبل انطلاق كأس العالم».

وأضاف الرئيس من فورتاليزا (شمال شرق البرازيل) خلال معرض «فوت برو إكسبو»، وهو حدث رياضي متعلّق بصناعة الرياضة البرازيلية، أنه «لا تزال هناك بعض الترتيبات القانونية التي يتعين إجراؤها، سواء من قبل محاميه أو من قبلنا».

وأعرب أنشيلوتي مراراً وتكراراً عن رغبته في مواصلة التعاون مع الاتحاد البرازيلي، والذي بدأ في يونيو الماضي، بهدف إعادة منتخب «سيليساو» إلى القمة.

ومن المتوقع أن يعلن مدرب ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي السابق عن تشكيلته لكأس العالم في 18 مايو في ريو دي جانيرو.

يخوض «راقصو السامبا» مباراتهم التحضيرية الأخيرة على أرضه قبل انطلاق كأس العالم أمام بنما على ملعب ماراكانا الشهير في 31 مايو.

وسيقيم المنتخب البرازيلي في ولاية نيوجيرسي خلال منافسات المونديال، وسيواجه منتخبات المغرب وإسكتلندا وهايتي في المجموعة الثالثة.