الأرض تنصف ثاندر وبيستونز في نصف نهائي «البلاي أوف»

لوس أنجلوس(أ ف ب)

استفاد أوكلاهوما سيتي ثاندر حامل اللقب وديترويت بيستونز، على أكمل وجه من عامل الأرض الذي نالاه نتيجة تصدرهما المنطقتين الغربية والشرقية توالياً في الموسم المنتظم، وتقدما في نصف نهائي «بلاي أوف» دوري كرة السلة الأميركي (إن بي إيه) على لوس أنجلوس ليكرز وكليفلاند كافالييرز 2-0.

في أوكلاهوما سيتي وبعدما حسم المباراة الأولى في هذه السلسلة 108-90، جدد ثاندر تفوقه على ليبرون جيمس ورفاقه في ليكرز 125-107 في المواجهة الثانية من أصل سبع ممكنة، بفضل 22 نقطة لكل من الكندي شاي جلجيوس-ألكسندر وتشيت هولمغرين.

كما برز أجاي ميتشل وجارين ماكاين بعدما سجل الأول 20 نقطة والثاني 18 في الفوز السادس توالياً لحامل اللقب في ال«بلاي أوف» امتداداً من سلسلة الدور الأول أمام فينيكس صنز (4-0).

وتنتقل السلسلة السبت إلى كليفلاند.

ومع استمرار افتقاده لنجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي يغيب عن ال«بلاي أوف»، بسبب إصابة عضلية مع عدم تحديد موعد لعودته، عانى ليكرز الخميس من كثرة الأخطاء الشخصية إذ كان ثلاثة من لاعبيه على بعد خطأ من الجلوس على مقاعد البدلاء، ما حد من جهودهم الدفاعية.

وكان أوستن ريفز الذي عانى في المباراة الأولى، الأفضل في صفوف ليكرز بتسجيله 31 نقطة بعدما نجح في 10 من محاولاته ال16، فيما ساهم ليبرون جيمس ب23 نقطة بعدما سجل 27 في بداية السلسلة.

مع تقدم ليكرز 63-61 في وقت مبكر من الربع الثالث، دخل جلجيوس-ألكسندر بمشادة مع ريفز مع أدى إلى نيله الخطأ الشخصي الرابع. وبعد المراجعة، تم تعديل الخطأ ليصبح انتهاكاً صريحاً من الدرجة الأولى.

كما احتُسب خطأ فني على زميله أليكس كاروسو نتيجة تدخله في الإشكال ومحاولة تهدئة الموقف.

وغادر جلجيوس-ألكسندر المباراة وليكرز متقدم 65-61، لكن ثاندر انتفض بعدها رغم جلوس نجمه الكندي على مقاعد البدلاء، ومرر هولمغرين الكرة إلى جايلن وليامس الذي سجل ثلاثية مع خطأ. ونجح في ترجمة الرمية الحرة ليتقدم ثاندر 85-74.

وتفوق ثاندر على ليكرز 32-15 خلال الفترة التي غاب فيها جلجيوس-ألكسندر في الربع الثالث، ليدخل الربع الأخير متقدما 93-80.

وقلص ليكرز الفارق إلى خمس نقاط في الربع الأخير قبل أن يبتعد ثاندر مجددا، منهيا اللقاء بفارق 18 نقطة.

وفي الشرق، سجل كايد كانينجهام 25 نقطة مع 10 تمريرات حاسمة، وأضاف توبياس هاريس 21 نقطة، ليقودا بيستونز إلى الفوز على ضيفه كافالييرز 107-97 والتقدم 2-0 في السلسلة، وبالتالي السير بثبات نحو بلوغ نهائي المنطقة للمرة الأولى منذ 2008 حين خسر أمام بوسطن سلتيكس.

وتُقام المباراة الثالثة السبت في كليفلاند، حيث حقق كافالييرز أربعة انتصارات من دون خسارة في الدور الأول أمام تورونتو رابتورز.

وحقق بيستونز فوزه الخامس توالياً، امتداداً من سلسلة الدور الأول التي تخلف فيها أمام أورلاندو ماجيك 1-3، قبل أن يعود من بعيد ويحسمها 4-3.

وسجل دونوفان ميتشل 31 نقطة وأضاف جاريت ألين 22 نقطة و7 متابعات، من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب كافالييرز الهزيمة، لاسيما في ظل المساهمة المتواضعة من جيمس هاردن الذي أخفق في 10 من محاولاته ال13 واكتفى ب10 نقاط.