الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
شاكيرا تروج لأغنية مونديال 2026 من شاطئ كوباكابانا

8 مايو 2026 12:22

لوس أنجلوس(أ ف ب)
ألمّحت نجمة البوب الكولومبية شاكيرا، إلى أغنية رسمية جديدة خاصة بمونديال الصيف المقبل المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بنشرها مقطع فيديو قصير للأغنية صُوّر في ملعب ماراكانا الشهير في البرازيل.
وأعلنت المغنية التي سبق أن قدّمت نشيد مونديال جنوب أفريقيا 2010 "واكا واكا"، عن الأغنية التي تحمل عنوان "داي داي"، عبر منشور على إنستجرام.
وفي الفيديو الذي تبلغ مدته 67 ثانية، تظهر شاكيرا على أرضية ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، حيث أحيت حفلاً مجانياً على شاطئ كوباكابانا السبت الماضي أمام أكثر من مليوني شخص.
حاملة "تريوندا"، الكرة الرسمية لكأس العالم 2026، أدّت شاكيرا مقاطع من الأغنية باللغة الإنجليزية بمشاركة راقصين يرتدون ألوان منتخبات، من بينها الولايات المتحدة وكولومبيا.
وأُنتجت الأغنية بالتعاون مع الفنان النيجيري بورنا بوي، ومن المقرر إصدارها رسمياً في 14 مايو.
وينتهي المقطع الذي شاركه أيضاً حساب كأس العالم التابع للاتحاد الدولي (فيفا)، برسالة تقول "نحن جاهزون!".
وترتبط شاكيرا بعلاقة طويلة مع كأس العالم، إذ قدمت عروضاً في نهائيي مونديالي 2006 و2014، إضافة إلى إنتاجها "واكا واكا" لنسخة 2010.

