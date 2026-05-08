الزمالك يغازل حلم «الثنائية» والبداية بالكونفيدرالية

الجزائر (أ ف ب)

يصطدم الزمالك المصري بمضيفه اتحاد العاصمة الجزائري الطامح الساعي لأفضلية مبكرة على ملعبه «5 يوليو» في العاصمة الجزائرية السبت في ذهاب الدور النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية» بنسختها الثالثة والعشرين، قبل الإياب في القاهرة الأسبوع المقبل.

ويسعى الفريق المصري، الباحث عن ختام موسم مثالي محلياً وقارياً، للخروج بنتيجة إيجابية تمنحه بدوره أفضلية قبل لقاء الرد، برغم معاناة الفريق من غيابات كثيرة، بينما يعتمد «سوسطارة» على سجله القوي على ملعبه ودعم جماهيره، من أجل تحقيق الخروج بفوز ثمين في النهائي القاري.

ويتطلع الفريق المصري إلى اللقب الثالث في تاريخه بعد 2019 و2024، بينما يسعى الفريق الجزائري إلى لقبه الثاني بعد 2023، علماً بأن الفريقين لم يخسرا أي نهائي سابقاً.

ويدخل فريق «القلعة البيضاء» اللقاء وهو يحمل وجهين متناقضين، حيث يتصدر الدوري المصري، ويلزمه نقطة واحدة في المباراة الأخيرة ضد سيراميكا كليوباترا، ليستعيد اللقب المحلي من غريمه التقليدي الأهلي، ويواصل التقدم بثبات تحت قيادة المدرب معتمد جمال، إلا أنه يبدو مستنزفاً بدنياً وذهنياً بعد أسابيع طويلة من الضغط المتواصل، والمباريات الحاسمة، والتنقلات الشاقة.

ولم يُخف جمال حجم الضغط الذي يعيشه فريقه، حين قال بعد الفوز على سموحة «ظروف الزمالك صعبة، ولا سيما أن الفريق لا يحصل على راحة».

وأضاف «حتى الآن لم نحقق أي شيء، وسنغلق صفحة الدوري مؤقتاً من أجل التركيز على النهائي القاري».

ورغم أن الفريق الأبيض نجح في تجاوز الممثل الجزائري الآخر شباب بلوزداد في نصف النهائي، فإن الأداء لم يكن مطمئناً بالكامل.

ويكمن القلق بالحالة البدنية لبعض العناصر المؤثرة وفي مقدمها البرازيلي خوان بيتزيرا، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته بسبب الإصابة، وإن تأكد الغياب فالأمر لن يكون تفصيلاً عابراً، لأن جمال سيفتقد أحد أهم مفاتيح اللعب القادر على إحداث الفارق الفردي.

وأكد المدير الفني للزمالك خلال التمارين أن أهمية المباراة تفرض على الفريق الالتزام الكامل والتنفيذ الدقيق للتعليمات داخل وخارج الملعب.

في المقابل، يبدو اتحاد العاصمة فريقاً يعيش على النقيض تماماً من صورته المحلية، فبينما يبتعد كثيراً عن غريمه مولودية الجزائر الذي يمضي بثبات نحو اللقب، يتحول «سوسطارة» قارياً إلى فريق شديد الانضباط، إذ لم يخسر على أرضه هذا الموسم، ونجح في تحويل ملعب العاصمة إلى مساحة ضغط حقيقية على منافسيه، مدعوماً بقاعدة جماهيرية عريضة.

وأكد المدرب السنغالي للفريق الجزائري لامين نداي أن المواجهة لن تحسم من مباراة واحدة، وتابع «لدينا كل ما نحتاجه للعمل في هدوء وصفاء، والأمور تسير بالصورة التي نريدها تماماً».

وكان السنغالي قد قاد الفريق للتتويج بلقب كأس الجزائر على حساب شباب بلوزداد، وأضاف «القول إن النهائي سيحسم في مباراة الذهاب غير صحيح. هناك مواجهتان، وعلى كل فريق أن يكون في أفضل مستوياته خلال المباراتين من أجل التتويج. الزمالك فريق كبير في أفريقيا ويمتلك خبرة واسعة في هذا النوع من المباريات».

وأوضح «عندما تلعب نهائياً قارياً، فإن اللاعبين يكونون محفزين بشكل طبيعي. كثير من اللاعبين ينهون مسيرتهم دون خوض مثل هذه المباريات، لذلك علينا تهدئة الأجواء وضبط الطاقة حتى لا نلعب النهائي قبل موعده».

وقال عن الفريق المنافس «الزمالك يعيش فترة معنوية جيدة جداً، وهو فريق قوي اعتاد تحقيق نتائج مميزة خارج أرضه في البطولة القارية، لذلك نحن في حالة تركيز كاملة من أجل التعامل مع المباراة بأفضل طريقة».

فنياً، يمتلك الفريقان مفاتيح لعب مهمة، فينشط مع الزمالك عبد الله السعيد إلى جانب ناصر منسي والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ، بينما يعوّل نداي على لاعبي الوسط زكريا دراوي وإبراهيم بنزازة والحارس أسامة بنبوط والمهاجم حسام غشة.