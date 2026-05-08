«جنون» تذاكر المونديال يحرم عائلة مكسيكية من عادة «الخمسين عاماً»

مكسيكو(أ ف ب)

رغم الشغف الكبير بكرة القدم، وجضور مختاف مباريات كأس العالم التي استضافتها المكسيك مرتين سابقتين، إلا أن ارتفاع أسعار تذاكر مونديال 2026 سيقف حائلاً أمام اسيتمرار عشق عائلة رويدا في مكسيكو سيتي بالمكسيك، حيث ستكون غير قادرة على حضور المباريات

واعتاد الجد فرناندوعلى حضور المباريات المونديالية في بلاده منذ نسحة 1970 التي حلق بلقبها منتخب البرازيل وبدأ معها عشقه للأسطورة بيليه، ثم جاء الدور على الابن خايرو الذي حضر مع والده مباريات مونديال 1986التي حلق بلقبها منتخب الأرجنتين لتبدأ قصة عشق له مع الأسطورة مارادونا، وأخيراً سيكون الحفيد إيميليو الذي يشجع فرنسا غير محظوظ لعدم حضور المباريات في بلاده بسبب غلاء التذاكر ليكسر قاعدة استمرت في العائلة منذ خمسة وخمسين عاما وتحديداً منذ عام 1970.وحاول فيكتور هوجو "خايرو" رويدا، الابن الأكبر لهذه العائلة الذي يعمل مستشاراً مالياً ويبلغ من العمر 51 عاماً بشتى الطرق الحصول على تذكرة لإحدى المباريات الـ13 التي تستضيفها المكسيك،

وبعد تجاهله في القرعة الرسمية التي سُعِرت فيها التذاكر اعتبارا من 60 دولاراً، وجد نفسه تحت رحمة مواقع إعادة البيع حيث تُباع التذاكر بآلاف الدولارات فوق سعرها الأصلي.

وأصبحت أسعار تذاكر المونديال حديث الساعة في كل أنحاء العالم، لاسيما في ظل الأسعار المبالغ فيها بدرجة جنونية، حيث عُرضت بأحد مواقع إعادة بيع التذاكر تذكرة لمنصة عادية في مباراة الافتتاح بسعر 16769 دولاراً.

وقال خايرو في مقابلة أُجريت في منزله قرب ملعب "أستيكا" الأسطوري حيث ستُقام مباراة الافتتاح "أصبح من غير الممكن تحمل تكلفة التذاكر"، متهماً الاتحاد الدولي بتحويل كرة القدم إلى نشاط "طبقي ونخبوي".

وتجسد تجربة والده البالغ 86 عاماً، وهو موظف حكومي متقاعد حضر مونديالين من المدرجات، حجم التحول الذي شهدته اللعبة، ففي عام 1986عندما استضافت المكسيك كأس العالم للمرة الثانية، حصل فرناندو على تذاكر لثلاث مباريات، هي الأرجنتين ضد كوريا الجنوبية والمكسيك ضد العراق وإنجلترا ضد الباراجواي، من زميل عمل لم يكن "متحمسا جدا" لكرة القدم.

ويحتفظ خايرو بـ"ذكريات ممتعة عن مونديال 1986، حيث كان في الثانية عشرة من عمره وكان عاشقاً لكرة القدم، مستعيداً بحنين ذكريات المعجزة الأرجنتينية مارادونا، ولا يزال يتألم من ركلة الجزاء التي أهدرها نجم المكسيك هوجو سانشيس أمام الباراحواي، كما أنه لا يزال يتذكر قلقه حين وجد نفسه كتفا إلى كتف في المدرجات مع المشجعين الإنجليز المشاغبين.