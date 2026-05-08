تذاكر نهائي «دوري الأبطال» تثير غضب جماهير أرسنال

معتز الشامي (أبوظبي)

أعربت رابطة مشجعي أرسنال الإنجليزي عن استيائها الشديد من سياسة توزيع التذاكر الخاصة بنهائي دوري أبطال أوروبا 2026، بعد إعلان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تخصيص 17200 تذكرة فقط لكل طرف من طرفي النهائي المقرر في الثلاين من مايو الجاري على ملعب «بوشكاش أرينا» في العاصمة المجرية بودابست.

وأوضح «يويفا» أن عدد التذاكر المخصصة للناديين يمثل نحو 28% فقط من السعة الرسمية للملعب، في وقت تم فيه طرح 39 ألف تذكرة للبيع المباشر للجماهير بشكل عام من إجمالي 61 ألف و400 تذكرة متاحة للنهائي. وتتجاوز سعة ملعب «بوشكاش أرينا» الـ 67 ألف متفرج، وكان الملعب نفسه قد استضاف نهائي الدوري الأوروبي عام 2023 بحضور بلغ أكثر من 61 ألف مشجع خلال مواجهة إشبيلية وروما. وأكدت رابطة مشجعي أرسنال، في بيان رسمي، أنها تطالب منذ سنوات طويلة بمنح جماهير الفرق المتأهلة للنهائي معاملة أفضل من قبل الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن الأزمة الحالية تعيد للأذهان ما وصفته بـ«كارثة باكو» خلال نهائي الدوري الأوروبي 2019. وجاء في البيان: «هناك بعض التحسن مقارنة بالسنوات الماضية، لكننا نشعر بخيبة أمل كبيرة بعد تخصيص 17 ألف تذكرة فقط لجماهير أرسنال في نهائي بحجم دوري الأبطال" وأكدت الرابطة أنها تواصلت مع إدارة أرسنال، والتي أكدت بدورها أنها ستنقل اعتراض الجماهير إلى الاتحاد الأوروبي، رغم صعوبة تغيير الوضع الحالي قبل النهائي المرتقب، وشددت جماهير «المدفعجية» على أن المشجعين هم العنصر الأساسي في نجاح البطولة منذ دور المجموعات وحتى الأدوار الإقصائية، مطالبة «يويفا» بإظهار احترام أكبر لهم عند وضع خطط المباريات النهائية. وفي المقابل كان الاتحاد الأوروبي قد أوضح أن أكثر من 40% من سعة الملعب تم تخصيصها لفئات التذاكر الأقل سعراً، حيث تبلغ قيمة تذاكر الفئة الثالثة 180 يورو، بينما تصل أسعار الفئة الثانية إلى 650 يورو، والفئة الأولى إلى 950 يورو. ومن جانبه، أعلن نادي أرسنال عن تنظيم عرض جماهيري للمباراة النهائية داخل ملعب الإمارات للجماهير التي لن تتمكن من السفر إلى بودابست، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الحضور والتذاكر خلال الأيام المقبلة. وكان أرسنال قد حجز مقعده في النهائي بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بهدف دون رد في إياب نصف النهائي، بفضل هدف مبكر سجله بوكايو ساكا، ليبلغ النادي اللندني نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ عام 2006.

