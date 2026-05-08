الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
كأس نائب رئيس الدولة لكرة السلة تنطلق 15 مايو

8 مايو 2026 15:47

علي معالي (أبوظبي)
أعلن اتحاد كرة السلة عن موعد مباريات كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، التي تنطلق منافساتها يوم 15 من الشهر الجاري، حيث تم تقسيم الفرق الثمانية المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، بناء على الترتيب العام لدوري هذا الموسم، وتضم الأولى أندية الشارقة والبطائح والظفرة والجزيرة، وتضم المجموعة الثانية شباب الأهلي والنصر والوصل والوحدة.
تقام مباريات المرحلة الأولى بنظام دوري من دور واحد، على ملعب المتقدم في ترتيب الموسم الماضي، ويتم ترتيب الفرق في كل مجموعة من (1 إلى 4)، وتتأهل جميع الفرق المشاركة إلى المرحلة التالية من البطولة.
تبدأ المباريات بلقاء الشارقة مع الجزيرة، والبطائح مع الظفرة يوم 15 مايو، وفي اليوم التالي يلتقي شباب الأهلي مع الوحدة، والنصر مع الوصل، ويسدل الستار على البطولة يوم 30 من الشهر الجاري.
يُذكر أن نادي شباب الأهلي توج حتى الآن بلقبي كأس الاتحاد، والدوري العام، في حين فاز نادي النصر بلقب كأس الإمارات، وتعتبر كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة هي المسابقة الرابعة والأخيرة للرجال هذا الموسم، ومن المنتظر أن تشهد منافسة مثيرة بين أكثر من فريق للتتويج بها.

