«مطعم» يجبر لاوتارو على البقاء في الإنتر!

8 مايو 2026 16:15

معتز الشامي (أبوظبي)
أكد الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان تمسكه الكامل بالبقاء داخل صفوف الفريق الإيطالي، مشدداص على أنه لا يفكر في الرحيل رغم الاهتمام المستمر من كبار أندية أوروبا بالحصول على خدماته خلال السنوات الماضية.
وارتبط اسم قائد الإنتر مراراً بالانتقال إلى برشلونة وباريس سان جيرمان وأرسنال ومانشستر يونايتد، إلا أن اللاعب كان دائماً يحسم الجدل سريعاً برفض فكرة الرحيل، سواء عبر تصريحاته أو من خلال موقف إدارة النادي ووكيل أعماله.
وقال لاوتارو في تصريحات نقلها موقع «توتو ميركاتو ويب»، "أنا وفيّ لمشروع الإنتر، وأشعر أنني في بيتي هنا، لذلك لا أرى أي سبب يدفعني للتفكير في الرحيل الآن أو مستقبلاً".
وأضاف المهاجم الأرجنتيني أن ارتباطه بالنادي لا يتعلق فقط بالنجاحات داخل الملعب، رغم اقتراب الفريق من حصد المزيد من الألقاب هذا الموسم، موضحاً «عائلتي سعيدة هنا، ولدينا مطعم في المدينة، ونحن نحب ميلانو كثيراً. منذ اليوم الأول شعرت بمعاملة استثنائية لم أكن أتوقعها".
وأشار قائد «النيراتزوري» إلى أنه حقق مع الإنتر العديد من الأهداف الشخصية والجماعية، وهو ما عزز شعوره بالانتماء للنادي الذي منحه شارة القيادة.
ويعد لاوتارو أحد أبرز نجوم الإنتر في السنوات الأخيرة، بعدما سجل 173 هدفا خلال 372 مباراة منذ انضمامه عام 2018، كما لعب دورا محوريا في إعادة بناء الفريق والمنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية.
وكان الإنتر قد خرج الموسم الماضي دون ألقاب، إلا أن لاوتارو تمسك بفكرة إعادة بناء الفريق والاستمرار في المشروع، مؤمنا بقدرة النادي على العودة بقوة للمنافسة وتحقيق البطولات من جديد.

