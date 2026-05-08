أغلى الأهداف في البريميرليج.. ويسا في الصدارة وإيزاك وصيفاً

معتز الشامي (أبوظبي)

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز مبالغ طائلة على المهاجمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن بعض هذه الصفقات لم تحقق العائد المرجو منها.

وعادة ما يكون المهاجمون من أغلى اللاعبين في عالم كرة القدم، ويحكم عليهم في نهاية المطاف بناء على حصتهم التهديفية في نهاية الموسم.

وبالنظر لأغلى المهاجمين الذين تم التعاقد معهم الصيف الماضي، وحسب تكلفة الهدف الواحد، وفقاً لأهداف كل لاعب في البريميرليج فقط ورسوم الانتقال الأولية، باستثناء أي إضافات محتملة.

ويتصدر القائمة يوان ويسا (50 مليون إسترليني للهدف) بعد تسجيله 19 هدفاً في الدوري مع برينتفورد موسم 2024-2025، انضم ويسا إلى نيوكاسل بصفقة بلغت قيمتها المبدئية 50 مليون أسترليني.

لكن بدايته في سانت جيمس بارك تعثرت بشدة بسبب إصابة في الركبة أبعدته عن الملاعب 3 أشهر، حيث سجل اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً هدفاً في مرمى بيرنلي في أول مباراة له كأساسي في الدوري، لكنه لم يسجل أي هدف آخر حتى الآن، وأصبح لاعباً احتياطياً في تشكيلة إيدي هاو.

ويسعى نيوكاسل حالياً لبيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حتى لو تكبد خسارة مالية كبيرة.

وفي المركز الثاني، يأتي ألكسندر إيزاك (41.6 مليون إسترليني لكل هدف)، الذي انتقل إلى ليفربول في صفقة قياسية بلغت قيمتها 125 مليون إسترليني.

ووصل المهاجم إلى أنفيلد بسمعة كونه أحد أفضل المهاجمين في العالم، بعد أن سجل 23 هدفاً في الدوري مع نيوكاسل في موسم 2024-2025، لكنه بدأ موسم 2025-2026 بداية بطيئة بعد غيابه عن فترة الإعداد للموسم، ومنذ ذلك الحين غاب عن الملاعب بسبب إصابات متكررة، لم يسجل اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً سوى 3 أهداف في الدوري هذا الموسم .

ويحل ليام ديلاب (30 مليون إسترليني لكل هدف) بالمركز الثالث، رغم كونه جزءًا من فريق إيبسويتش الذي هبط إلى الدرجة الأدنى موسم 2024-2025، إلا أن ديلاب سجل 12 هدفاً في الدوري وحظي بإشادة واسعة.

وتغلب تشيلسي على منافسة مان يونايتد ونيوكاسل وإيفرتون قبل تفعيل بند الشرط الجزائي في عقده البالغ 30 مليون إسترليني.

وعانى المهاجم من موسم أول مخيب للآمال في ستامفورد بريدج، ويملك حالياً عدداً من البطاقات الصفراء (3) يفوق عدد أهدافه (1) في الدوري. وتشير التقارير إلى أن تشيلسي سيكون منفتحاً على العروض المقدمة للاعب البالغ من العمر 23 عاماً في الصيف.

وفي المركز الرابع، يأتي نيك فولتميد (9.26 مليون إسترليني لكل هدف)، حيث دفع نيوكاسل مبلغاً مبدئياً قدره 64.86 مليون إسترليني للتعاقد مع فولتميد من شتوتجارت، ليصبح بذلك أغلى صفقة في تاريخ النادي.

وبدأ اللاعب الدولي الألماني الموسم بقوة، مسجلاً 4 أهداف في أول 5 مباريات له في الدوري، لكنه منذ ذلك الحين لم يسجل سوى 3 أهداف في 25 مباراة بالدوري، كما أصبح اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً لاعباً ثانوياً في تشكيلة نيوكاسل، وارتبط اسمه مؤخراً بالعودة إلى ألمانيا.

ويكمل هوجو إيكيتيكي (6.27 مليون إسترليني لكل هدف) المراكز الخمسة الأولى، إلى جانب صفقة إيزاك القياسية، أنفق ليفربول أيضاً 69 مليون إسترليني لضم إيكيتيكي من آينتراخت فرانكفورت.

وسجل إيكيتيكي 3 أهداف في أول 5 مباريات له في الدوري، وتأثر تألقه المبكر قليلاً بوصول إيزاك، حيث حاول أرني سلوت إشراك كلا المهاجمين ذوي الأجور المرتفعة في الفريق، لكنه تفوق على زميله، كان لدى اللاعب الدولي الفرنسي 11 هدفاً في الدوري قبل أن تنهي إصابة في وتر أخيل موسمه الأول في أنفيلد قبل الأوان.