أرسنال على بعد خطوة من كتابة التاريخ!

معتز الشامي (أبوظبي)

يعد نادي أرسنال الإنجليزي على بعد خطوة من كتابة رقم تاريخي للنادي اللندني، حيث يمكنه الانضمام إلى مجموعة مختارة من الفرق التي فازت بالبطولة بلا هزيمة، وحجز آرسنال مكانه في نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، من دون أن يتلقى أي خسارة خلال مشواره بنسخة هذا الموسم.

ووصل أرسنال إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عشرين عاماً، حيث يتطلع إلى التتويج بلقب دوري أبطال زوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي العريق.

ونال وصول النادي الإنجليزي إلى النهائي إعجاب الملايين حول العالم، بعد تحقيق هذا الإنجاز من دون هزيمة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 3 من أصل 14 مباراة خاضها الفريق في البطولة هذا الموسم. وفي حال حقق فريق ميكيل أرتيتا اللقب على حساب باريس سان جيرمان، سينضم إلى 12 فريقاً حققوا اللقب من دون هزيمة. وكان إنتر ميلان أول فريق يفوز بالبطولة بلا خسارة، حيث فاز بكأس أوروبا بنظامها القديم في موسم 1963/1964، ثم آياكس موسم 1971/1972، ونونتجهام فورست 1978/1979، فيما كان ليفربول أول فريق يفوز ببطولتين بلا خسارة، وذلك في موسمي 1980/1981 و1983/1984، ثم النجم الأحمر بلجراد 1990/1991. أما بعد تحول البطولة إلى دوري أبطال أوروبا في عام 1992، حقق الفائزون الثلاثة الأوائل في النسخة الجديدة اللقب بدون هزيمة، وهم؛ أولمبيك مارسيليا موسم 1992/1993، وميلان موسم 1993/1994، وآياكس موسم 1994/1995، ثم برشلونة 2005/2006، وبايرن ميونيخ موسم 2019/2020، ومانشستر سيتي موسم 2022/2023، وريال مدريد موسم 2023/2024. ويعد مانشستر يونايتد الفريق الوحيد الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد مرتين من دون أن يتعرض لأي خسارة، وذلك بفوزه التاريخي بالثلاثية في موسم 1998/1999، وانتصاره في موسم 2007/2008.

