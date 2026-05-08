الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أرسنال على بعد خطوة من كتابة التاريخ!

أرسنال على بعد خطوة من كتابة التاريخ!
8 مايو 2026 17:15

معتز الشامي (أبوظبي)

يعد نادي أرسنال الإنجليزي على بعد خطوة من كتابة رقم تاريخي للنادي اللندني، حيث يمكنه الانضمام إلى مجموعة مختارة من الفرق التي فازت بالبطولة بلا هزيمة، وحجز آرسنال مكانه في نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، من دون أن يتلقى أي خسارة خلال مشواره بنسخة هذا الموسم.

أخبار ذات صلة
«مطعم» يجبر لاوتارو على البقاء في الإنتر!
تذاكر نهائي «دوري الأبطال» تثير غضب جماهير أرسنال

ووصل أرسنال إلى المباراة النهائية للمرة الأولى منذ عشرين عاماً، حيث يتطلع إلى التتويج بلقب دوري أبطال زوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي العريق.

ونال وصول النادي الإنجليزي إلى النهائي إعجاب الملايين حول العالم، بعد تحقيق هذا الإنجاز من دون هزيمة، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 3 من أصل 14 مباراة خاضها الفريق في البطولة هذا الموسم. وفي حال حقق فريق ميكيل أرتيتا اللقب على حساب باريس سان جيرمان، سينضم إلى 12 فريقاً حققوا اللقب من دون هزيمة. وكان إنتر ميلان أول فريق يفوز بالبطولة بلا خسارة، حيث فاز بكأس أوروبا بنظامها القديم في موسم 1963/1964، ثم آياكس موسم 1971/1972، ونونتجهام فورست 1978/1979، فيما كان ليفربول أول فريق يفوز ببطولتين بلا خسارة، وذلك في موسمي 1980/1981 و1983/1984، ثم النجم الأحمر بلجراد 1990/1991. أما بعد تحول البطولة إلى دوري أبطال أوروبا في عام 1992، حقق الفائزون الثلاثة الأوائل في النسخة الجديدة اللقب بدون هزيمة، وهم؛ أولمبيك مارسيليا موسم 1992/1993، وميلان موسم 1993/1994، وآياكس موسم 1994/1995، ثم برشلونة 2005/2006، وبايرن ميونيخ موسم 2019/2020، ومانشستر سيتي موسم 2022/2023، وريال مدريد موسم 2023/2024. ويعد مانشستر يونايتد الفريق الوحيد الذي فاز بلقب دوري أبطال أوروبا بشكله الجديد مرتين من دون أن يتعرض لأي خسارة، وذلك بفوزه التاريخي بالثلاثية في موسم 1998/1999، وانتصاره في موسم 2007/2008.
 

أرسنال
نهائي دوري الأبطال
باريس
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
الرئيس اللبناني يستقبل المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة والجاهزية وإدارة الأزمات
الأخبار العالمية
لبنان يتمسك بوقف إطلاق النار قبل المفاوضات مع إسرائيل
اليوم 18:15
«أبوظبي للأثقال» يغازل الأحلام الأولمبية في «الآسيوية»
الرياضة
«أبوظبي للأثقال» يغازل الأحلام الأولمبية في «الآسيوية»
اليوم 18:00
حمدان بن محمد يبارك لبشرى البلوشي اختيارها من الاتحاد الدولي للاتصالات ممثلاً عن الشرق الأوسط
علوم الدار
حمدان بن محمد يبارك لبشرى البلوشي اختيارها من الاتحاد الدولي للاتصالات ممثلاً عن الشرق الأوسط
اليوم 17:58
«أبوظبي للمرطبات» تؤسس منشأة لإنتاج المشروبات بكيزاد باستثمارات 300 مليون درهم
اقتصاد
«أبوظبي للمرطبات» تستثمر 300 مليون درهم لتأسيس منشأة لإنتاج المشروبات بكيزاد
اليوم 17:44
عينات للكشف عن فيروس هانتا
الأخبار العالمية
إسبانيا ترصد حالة اشتباه بفيروس هانتا
اليوم 17:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©