«أبوظبي للأثقال» يغازل الأحلام الأولمبية في «الآسيوية»

أبوظبي (الاتحاد)

حثّ المهندس عيسى عمير المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي لرفع الأثقال، لاعبي النادي مؤيد النجار وعزالدين الغفير وزهرة الهاشمي، الذين يمثلون المنتخب الوطني في بطولة آسيا التي تقام في الهند خلال الفترة من 9 إلى 17 مايو الحالي، على تقديم مستويات مشرفة وتحقيق إنجازات جديدة يزينون بها جيد المنتخب، ويعكسون من خلالها الإعداد الجيد الذي انطلق منذ بداية العام الحالي.

وتغادر اليوم بعثة النادي مع المنتخب، برئاسة ثاني الرميثي مدير الخدمات المساندة، وتضم خليفة الزعابي مدير إدارة الشؤون الرياضية، وأفيناش باندو المدير الفني.

ويشارك في البطولة، التي تقام في مدينة حيدر آباد، 170 لاعباً ولاعبة من مختلف دول القارة، ويمثل الحدث، إلى جانب كونه بطولة قارية قوية، البروفة قبل الأخيرة لانطلاق التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، والتي تبدأ ببطولة العالم في الصين ديسمبر المقبل.

وتدشّن زهرة الهاشمي مشاركة لاعبي النادي في البطولة يوم 13 مايو، بينما يخوض عز الدين الغفير ومؤيد النجار التحدي في اليوم الأخير من المنافسات.

وقال المنصوري: «البطولة فرصة جيدة لمواصلة الإنجازات التي حققها النادي مع المنتخب، عبر حصد ميداليات جديدة، وفي الوقت نفسه الوقوف على مستوى كل لاعب، حتى يكون في جاهزية أفضل قبل ديسمبر، موعد بداية التصفيات الأولمبية، التي تُعد الأهم للاعبينا في المرحلة المقبلة، لأن الوصول إلى الأولمبياد وتحقيق إنجاز للدولة فيه من أهدافنا الاستراتيجية التي نعمل عليها».

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الثقة كبيرة في ممثلي النادي بالمنتخب، وفي قدرتهم على التميّز في البطولة، وتعزيز الإنجاز السابق بإهداء الدولة أول ميدالية قارية في تاريخها، بما يمهد الطريق لتحقيق نجاحات أكبر في البطولات العالمية والأولمبية.