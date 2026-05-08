«بو إيكو» يغازل لقب «سانت جيمس بالاس» في رويال أسكوت

عصام السيد (أبوظبي)

كشف المدرب جورج بوجي أن نجمه في سباق الألفي جينيز الإنجليزي، «بو إيكو» لمحمد بن عبيد آل مكتوم، سيغيب عن سباق الألفي جينيز الأيرلندي، وسيتوجه بدلاً من ذلك إلى سباق سانت جيمس بالاس ستيكس في مهرجان رويال أسكوت.

وعزز «بو إيكو» سجله الخالي من الهزائم إلى أربعة، بعد أداءٍ مبهر في نيوماركت يوم السبت الماضي، حيث تغلب على «غستاد» بفارق طولين وثلاثة أرباع، متقدماً بفارق كبير عن بقية الخيول.

وقد حصد بذلك تصنيفاً قدره 127 من صحيفة ريسينج بوست، وهو أعلى تصنيف يحققه فائز بسباق الألفي جينيز، منذ فرانكل عام 2011.

وقال بوجي: «لقد تم تدريبه خصيصاً لسباق الألفي جينيز، وهذا يمنحنا فترة راحة مناسبة لإعادة تنشيطه والعودة للمشاركة مجدداً، ومن المنطقي منحه هذه الفترة من الراحة.»

وأضاف بوجي: «أعتقد أن مضمار أسكوت سيناسبه تماماً، فهو يهدأ، وينطلق بقوة، ويتمتع بسرعة فائقة، على أرضية سريعة، كما هو الحال غالباً في أسكوت، سيكون فعالًا للغاية».

ويُتوقع أن يحقق «بو إيكو» الفوز في سباق سانت جيمس بالاس ستيكس، بعد فوزه بسباق 2000 جينيز، ليصبح أول حصان منذ «كوروبوس» لجودلفين عام 2022 يُكمل ثنائية نيوماركت وأسكوت.

وأفاد بوجي أن «بو إيكو» في حالة بدنية ممتازة بعد أدائه البطولي في نهاية الأسبوع، وقال: «لقد خرج من السباق بحالة جيدة جداً، إنه ببساطة حصان من الطراز الرفيع».

وقال: «من المنطقي إعطاء»بو إيكو«بعض الوقت قبل أسكوت، وهو هدفنا الرئيسي، لطالما تمنينا الوصول إليها بفرصة حقيقية، والوصول إليها الآن بعد الفوز بسباق جينيز أمر مثير للغاية».

وبعد سباق أسكوت، من المرجح أن يبقى «بو إيكو» في سباق الميل، حيث أشار مدربه إلى سباق ساسكس ستيكس في جلوريوس جودوود كمحاولة أولى محتملة لمواجهة الخيول الأكبر سناً.