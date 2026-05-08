5 محترفين يعزّزون طموحات «أبيض الناشئين» في «الآسيوية»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

عزز الظهور الإيجابي للحارس بنتلي، الأطول قامة في صفوف منتخب الناشئين بارتفاع 180 سم، الحضور اللافت للمحترفين في الدوريات الأوروبية ضمن قائمة المنتخب، بظهوره خلال مباراة «أبيض الناشئين» أمام منتخب جمهورية كوريا، والتي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب الأبطال بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2026 المقامة في السعودية.

وتضم قائمة «أبيض الناشئين»، بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم، خمسة لاعبين محترفين في أوروبا، هم: الحارس جوشوا بنتلي، وجايدن أديتيبا (إيبسويتش تاون الإنجليزي)، وجوهانس فايمر (أوجسبورج الألماني)، ومحمود بدر (سيلتا فيجو الإسباني)، وحمزة سويد (مانشستر سيتي الإنجليزي).

وفي الوقت الذي يسجل فيه جوشوا بنتلي مشاركته الأولى مع المنتخب في النهائيات القارية، سبق لزميله جايدن أديتيبا أن شارك مع منتخب مواليد 2008 خلال النسخة الماضية من كأس آسيا، والتي شهدت تأهل الإمارات إلى مونديال قطر 2025.

وضمّت القائمة السابقة أيضاً محمود بدر، المحترف في صفوف سيلتا فيجو الإسباني، فيما غاب وقتها جوهانس فايمر لاعب أوجسبورج الألماني عن القائمة النهائية بداعي الإصابة، قبل أن يعوض غيابه السابق بحضوره الحالي مع المنتخب.

وحصل أربعة من محترفي «أبيض الناشئين» على فرصة المشاركة في مواجهة جمهورية كوريا، فيما بقي حمزة سويد، لاعب مانشستر سيتي، على مقاعد البدلاء. ويُعد سويد واحداً من بين أربعة لاعبين من مواليد 2010 ضمن القائمة الحالية، إلى جانب سالم جمال، وسالم فهد الظنحاني، وسلطان جوهر، بينما تضم بقية القائمة لاعبين من مواليد 2009.

ويُعد جوشوا بنتلي، المنحدر من ساوث وودهام فيريرز بمقاطعة إسيكس الإنجليزية، أحد المواهب الواعدة، بعدما انضم إلى إيبسويتش تاون تحت 15 عاماً قادماً من بيليريكاي، وهو الشقيق الأصغر لدان بنتلي، الحارس الثالث لفريق وولفرهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، وقّع المهاجم جايدن أديتيبا أول عقد احترافي له نهاية ديسمبر الماضي، بعد انتقاله إلى أكاديمية تشيلسي قادماً من أرسنال، وبدأ مسيرته التدريبية مع النادي اللندني مطلع الموسم الحالي.

ووُلد أديتيبا في دارتفورد الإنجليزية، قبل أن ينتقل إلى دبي بعمر ستة أشهر، حيث أمضى ثمانية أعوام، وسبق له تمثيل منتخبي الإمارات تحت 16 و17 عاماً، كما شارك في كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر خلال الموسم الماضي.

ويستعد «أبيض الناشئين» لمواجهة منتخب اليمن مساء الأحد ضمن الجولة الثانية، والتي تشهد أيضاً لقاء فيتنام مع جمهورية كوريا.

وكانت الجولة الأولى قد شهدت تعادل الإمارات وكوريا 1-1، وفوز فيتنام على اليمن 1-0، لتتصدر فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لكل من الإمارات وجمهورية كوريا، فيما بقي اليمن دون نقاط.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، كما تضمن المنتخبات الثمانية المتأهلة حجز بطاقات العبور إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر.