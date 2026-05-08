الجمعة 8 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دوري «التزلج المدولب» ينطلق غداً في دبي

دوري «التزلج المدولب» ينطلق غداً في دبي
8 مايو 2026 21:14

دبي(وام)
تنطلق صباح غد، أول بطولة لدوري رياضة التزلج المدولب، على مستوى الدولة ومنطقة الخليج العربي، بإشراف وزارة الرياضة، وينظمه اتحاد الإمارات للرياضة للجميع.
وقالت اللجنة المنظمة إن الحدث سيقام في مقر كليات التقنية العليا بدبي، والتي تعد أبرز الداعمين لهذا الحدث الرياضي النوعي، بمشاركة أكثر من 200 متسابق ومتسابقة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية.
وأوضحت أن الدوري يتضمن 4 أنواع من سباقات التزلج المدولب، وفق المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة دولياً، بمتابعة الاتحاد الدولي للعبة، ما يعكس المستوى الاحترافي الذي وصلت إليه رياضة التزلج في دولة الإمارات.
وقال سعيد العاجل، رئيس اتحاد الإمارات للرياضة للجميع رئيس لجنة التزلج المدولب، إن الدوري يعد الانطلاقة الرسمية الأولى للعبة، وأنه يحظى بدعم وزارة الرياضة خطوة مهمة نحو تأسيس مسابقات محلية مستدامة، وتكوين المنتخبات الوطنية، واكتشاف المواهب، ونشر ثقافة اللعبة بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تعزيز مكانة الرياضة الإماراتية وترسيخ حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، مشيداً بالجهود الكبيرة للجنة المنظمة، ووضع التدابير كافة لدعم نجاح الدوري في انطلاقته الأولى.

أخبار ذات صلة
«التايكواندو» يكتشف المواهب بـ«التقنيات الحديثة»
«دولي كرة القدم المصغّرة» يعلن أجندة بطولاته ويُشيد بجهود الإمارات
التزلج
وزارة الرياضة
الرياضة للجميع
آخر الأخبار
بريجميتش يعيد ديوكوفيتش إلى الواقع الأليم!
الرياضة
بريجميتش يعيد ديوكوفيتش إلى الواقع الأليم!
اليوم 23:36
ريال مدريد أفضل في غياب مبابي.. الأرقام تجيب!
الرياضة
ريال مدريد أفضل في غياب مبابي.. الأرقام تجيب!
اليوم 23:30
المغني المغربي الراحل عبد الوهاب الدكالي
الترفيه
رحيل المغني المغربي عبد الوهاب الدكالي عن 85 عاما
اليوم 23:02
مبابي يجدد تلك الأحاديث.. أساطير غادروا البرنابيو دون الفوز بالأبطال
الرياضة
مبابي يجدد تلك الأحاديث.. أساطير غادروا البرنابيو دون الفوز بالأبطال
اليوم 23:00
تخطى جوارديولا وزيدان.. إنريكي «ملك الأبطال»!
الرياضة
تخطى جوارديولا وزيدان.. إنريكي «ملك الأبطال»!
اليوم 22:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©