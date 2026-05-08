ريال مدريد أفضل في غياب مبابي.. الأرقام تجيب!

معتز الشامي (أبوظبي)

لم يسر موسم ريال مدريد كما هو مخطط له، فإلى جانب الخروج المبكر من الدور الثالث لكأس ملك إسبانيا والهزيمة أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قد يخسر العملاق الإسباني لقب الدوري الإسباني لصالح برشلونة إذا لم يتمكن من الفوز على غريمه التاريخي في الكلاسيكو يوم الأحد، لذلك فكل ما كان يمكن أن يسوء قد ساء بالفعل بالنسبة لريال مدريد في الأشهر القليلة الماضية. ويبدو أن المشاكل لم تبدأ بعد.

وبحسب صحيفة "ذا أثليتيك"، دخل المهاجم النجم كيليان مبابي في مشادة كلامية مع أعضاء الجهاز الفني في ملعب التدريب قبل مباراة الدوري الأخيرة ضد ريال بيتيس. وتزعم الصحيفة أن العديد من الأشخاص في النادي انتقدوا سلوك مبابي، والذي أعقبه رصد اللاعب الفرنسي وهو يقضي عطلة في إيطاليا.

ويترقب المشجعون الآن لمعرفة ما إذا كان مهاجم الفريق النجم سيعود ويكون جاهزاً للمشاركة في مباراة الأحد الحاسمة ضد برشلونة. لكن قد تتزايد المخاوف أيضاً بشأن أداء الفريق بشكل عام هذا الموسم، بقيادة مبابي في خط الهجوم.

لكن هل كان أداء ريال مدريد أفضل من دون مبابي؟.

وأدت الإصابات المتكررة لمبابي إلى غيابه عن 10 مباريات في جميع المسابقات عام 2026، و11 مباراة إجمالاً خلال الموسم. وقد أتاح ذلك لجماهير ريال مدريد فرصاً كافية لمشاهدة فريقهم دون أغلى لاعب في العالم، ورغم أن 11 مباراة ليست عينة كبيرة، إلا أنها تعطي مؤشراً على ما إذا كان أداء ريال مدريد أفضل أم أسوأ، بوجود مبابي في التشكيلة الأساسية هذا الموسم.

وحقق ريال مدريد معدل نقاط أعلى في المباراة الواحدة من دون نجمه الفرنسي، مقارنة بوجوده في جميع المسابقات هذا الموسم.

فإذا اعتبر كل فوز أو تعادل في مسابقات الكأس بمثابة 3 نقاط ونقطة واحدة على التوالي، فإن الأرقام تشير إلى أن ريال مدريد حقق معدل 2.10 نقطة في المباراة الواحدة بوجود مبابي (41 مباراة)، بينما حقق 2.18 نقطة من دونه (11 مباراة).

ومن المثير للاهتمام، أنه يمكن قول الشيء نفسه عن الإنتاج الهجومي لريال مدريد، حيث بلغ متوسط أهداف الفريق الإسباني العملاق 2.45 هدف في المباراة الواحدة عندما كان مبابي خارج الفريق، و2.05 هدف فقط عندما كان موجوداً فيه.

ولعل هذا لن يفاجئ جماهير ريال مدريد، فرغم تصدر مبابي قائمة هدافي النادي هذا الموسم، إلا أن دوره في الفريق غالباً ما تداخل مع دور فينيسيوس جونيور، في حين اضطر جود بيلينجهام، لاعب خط الوسط الهجومي الذي سجل 30 هدفاً وصنع 30 تمريرة حاسمة الموسم الماضي في جميع المسابقات، إلى تقليص مراوغاته وانطلاقاته داخل منطقة الجزاء لإفساح المجال أمام مهاجم ريال مدريد رقم 9.

وهكذا، تم إقحام مبابي في تشكيلة ريال مدريد بنجاح متفاوت، بدلاً من بناء الفريق حوله لتحقيق أفضل النتائج.

وهذا، بلا شك، يفسر سبب فشل ريال مدريد في الفوز بأي لقب هذا الموسم، لكن الأمر قد يتفاقم ليصبح مشكلة أكبر بكثير من مجرد عثرة موسمية في المنافسات المحلية والقارية، سواء أكان الأمر يتعلق بخلافات في التدريبات أو معضلات تكتيكية، فمن الواضح أن مبابي وريال مدريد ليسا على وفاق.

ومن سيُكلف بمهمة خلافة ألفارو أربيلوا الموسم المقبل، عليه أن يصلح هذا الخلل قبل أن يتمكن من البدء في إعادة ريال مدريد إلى المسار الصحيح، في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.