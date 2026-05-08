«خناقة» ريال مدريد بمليون يورو!

8 مايو 2026 22:03

مدريد(أ ف ب)
أعلن ريال مدريد، فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو (588 ألف دولار أميركي) على الفرنسي أوريليان تشواميني والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، عقب مشادة وقعت بينهما خلال التدريبات وأسفرت عن نقل الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأوضح النادي، في بيان، أنه لم يفرض أي عقوبات رياضية على اللاعبين، معتبراً أن الغرامة المالية «تنهي الإجراءات الداخلية» التي فُتحت على خلفية الحادثة.
ويغيب فالفيردي عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، الأحد، بسبب إصابة في الرأس تعرّض لها خلال المشادة، وفقاً لما أعلنه ناديه الذي أشار إلى ابتعاده عن الملاعب لمدة قد تصل إلى أسبوعين.
بدوره، شارك تشواميني في تدريبات الجمعة، وقد يكون متاحاً للمشاركة في المباراة على ملعب «كامب نو».
وأوضح النادي الملكي أن اللاعبين «أعربا عن ندمهما الكامل لما حدث واعتذر كل منهما للآخر»، وذلك خلال التحقيق الداخلي الذي أجراه النادي.
وجاء في بيان نادي العاصمة «كما قدّما اعتذارهما للنادي وزملائهما والجهاز الفني والجماهير، وأبديا استعدادهما لتقبّل أي عقوبة يراها النادي مناسبة».
ووفق تقارير إسبانية، رافق مدرب ريال ألفارو أربيلوا الدولي الأوروجوياني فالفيردي إلى المستشفى القريب من مركز تدريبات فالديبيباس، حيث خضع لعلاج استدعى وضع غرز لإصابة في الوجه.
من جانبه، حاول فالفيردي التقليل من خطورة الحادثة، مؤكداً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن «ضغط المنافسة والإحباط تسببا في تصاعد الموقف».
وأضاف «اصطدمتُ بطاولة عن طريق الخطأ أثناء الجدال، ما تسبب بجرح صغير في الجبهة استدعى زيارة روتينية إلى المستشفى».
وشدد على أن «زميلي لم يضربني في أي لحظة، ولم أقم بضربه أيضاً».
من جهته، أقرّ تشواميني بأن ما حدث لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال.
وقال الدولي الفرنسي «بغضّ النظر عمّن كان على حق أو على خطأ، يجب دائماً البحث عن حلّ سلمي لأي خلاف».
وأضاف «لا فائدة من الدخول في تفاصيل من فعل ماذا أو من قال ماذا، وأنا أقبل الغرامة. الآن علينا أن نمضي قدماً ونخوض الكلاسيكو، ونعمل على تقديم أفضل ما يمكن للنادي».
وبحسب التقارير، بدأ الخلاف بين اللاعبين خلال تدريبات الأربعاء، قبل أن يتواصل الخميس أثناء وبعد الحصة التدريبية.
وأفادت وسائل إعلام إسبانية بأن فالفيردي رفض مصافحة تشواميني، قبل أن يرتكب بحقه تدخلاً قوياً خلال التدريب، لتتطور الأمور لاحقا إلى اشتباك في غرفة الملابس، حيث تعرّض للإصابة.
وتأتي هذه الحادثة في وقت تسود فيه أجواء من التوتر داخل ريال مدريد، مع اقتراب الفريق من إنهاء موسم ثانٍ توالياً من دون التتويج بلقب كبير.
ويتأخر ال «ميرينجي» بفارق 11 نقطة عن برشلونة متصدر الدوري الإسباني، فيما يستطيع فريق المدرب الألماني هانسي فليك حسم اللقب للموسم الثاني توالياً الأحد، في حال تجنّبه الخسارة.

