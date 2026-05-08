البايرن و«سان جيرمان».. «وجهان» لعُملة غياب المنافسة المحلية والراحة التفصيلية

عمرو عبيد (القاهرة)

حُسمت الأمور في دوري أبطال أوروبا، بعدما تأهل باريس سان جيرمان إلى النهائي الكبير، إلا أن الجدل الأكبر أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض التقارير المُتخصّصة، حول سهولة موسم «حامل اللقب»، وعدم وجود مُنافسة حقيقية في «ليج ون»، وحصوله على فترات راحة أكبر، وتأجيلات لمبارياته المحلية، مُقارنة بغيره من الفرق العالمية، لكن السؤال المنطقي «العادل» يطرح نفسه بقوة لمُناقشة تلك الكلمات المُتناثرة، هل يختلف بالفعل وضع بايرن ميونيخ عن «سان جيرمان»، أم أنه يكاد يكون «صورة بالكربون»؟.

«وجهان لعُملة واحدة»، تلك هي الحقيقة بالأرقام المُجردة، التي عكست وضع الفريقين، «الأمراء» و«البافاري»، قبل مواجهتهما السابقة في نصف نهائي «الشامبيونزليج»، بل إن المُتابع لبداية موسم كل منهما، يُمكنه القول بأن «البايرن» حصل على فترتي راحة وإعداد أكبر من نظيره الفرنسي، مع انطلاقة الموسم الحالي.

ولأن الأرقام لا تكذب، فإن كليهما خاض بطولة كأس العالم للأندية، بصورتها الحديثة، بداية من 15 يونيو 2025، لكن بايرن ميونيخ حصل قبلها على 29 يوماً، للراحة والاستعداد للبطولة العالمية، بعدما أنهى مبارياته في الموسم الماضي، يوم 17 مايو، في «البوندسليجا»، لأن آخر مبارياته في دوري أبطال أوروبا، أتت يوم 16 أبريل، وقت خروجه من الدور رُبع النهائي آنذاك، على يد إنتر ميلان.

أما «الفريق الباريسي»، فلم يجد سوى 15 يوماً فقط، من أجل التجهيز لـ«مونديال الأندية»، إذ اختتم موسمه رسمياً بأقوى صورة مُمكنة، حيث أكمل مسيرته في دوري أبطال أوروبا حتى المباراة النهائية، التي فاز بها وحصد اللقب، ولم يختلف الأمر كثيراً في كأس العالم للأندية، إذ أطاح «الأُمراء» بايرن ميونيخ نفسه في رُبع النهائي أيضاً، بعد خوض جدول يكاد يكون مُتطابق بينهما، ليُغادر الفريق الألماني البطولة مُبكراً، بينما أكمل الفرنسي أيضاً طريقه حتى النهائي، لكنه خسر اللقب هذه المرة.

وهو ما يعني، أن بايرن ميونيخ حصل على 42 يوماً، للراحة والاستعداد للموسم الجديد، الحالي، بينما بلغ الرقم 31 يوماً فقط لباريس سان جيرمان، الذي استهل موسمه بمواجهة كُبرى، أمام توتنهام هوتسبر، في نهائي آخر، بكأس السوبر الأوروبية، وقبل 3 أيام أيضاً من افتتاح «البافاري» الموسم بمواجهة السوبر الألماني.

والمُثير أن «باريس» لعب مباراته التالية بسُرعة، عقب 4 أيام فقط من المواجهة الأوروبية في إيطاليا، بينما استهل «البايرن» الدوري الألماني بعد 6 أيام من مباراة السوبر الافتتاحية، التي أقيمت في ألمانيا بطبيعة الحال، كما يُشير إجمالي عدد مباريات كليهما في الموسم الحالي، إلى أنهما كانا على موعد مع خوض مباراتين أسبوعياً، في المُتوسط العام، باستثناء فترات بسيطة، بتقارب كبير بينهما في «روزنامة» الموسم.

إذ تراوح مُتوسط فترات الراحة بين المباريات طوال الموسم، بين 5 إلى 6 أيام، بل إنهما سجّلا نفس المُتوسط «5.8» بتطابق كامل، مع الوضع في الاعتبار أن فترات الراحة بين 3 إلى 4 أيام، كانت الأكثر تكراراً لكليهما، مع استثناء بعض المرات المعدودة التي شهدت حصول «سان جيرمان» على 6 أو 7 أيام راحة، خاصة عقب خروجه من بطولة الكأس الفرنسية، في حين استمر «البافاري» حتى نهائي كأس ألمانيا.

ويُذكر أيضاً أن باريس سان جيرمان انتقل إلى قطر، خلال منتصف الموسم، في ديسمبر من العام الماضي، للعب المباراة النهائية في كأس «الإنتركونتيننتال»، بعد 4 أيام من خوضه مباراة في «ليج ون»، ثم عاد بعد 3 أيام فقط ليخوض مباراته الأولى في كأس فرنسا، بواقع 3 مباريات خلال أسبوع واحد فقط، بين 13 و20 ديسمبر 2025.

وبعدها مُباشرة، حصل «سان جيرمان» على 15 يوماً، إجازة خلال أعياد الميلاد، في حين حصل بايرن ميونيخ على إجازة لمدة 21 يوماً، عن نفس الفترة، ومع الوضع في الاعتبار أن كليهما يلعب 34 مباراة في الدوري المحلي، فإن جدول الفريقين قبل وخلال مواجهتيهما في نصف نهائي «الأبطال»، لم يشهد أي اختلاف على الإطلاق بينهما، حيث حصل كلاهما على 3 أيام للراحة ثلاث مرات، مقابل مرتين بـ4 أيام راحة.