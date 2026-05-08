بريجميتش يعيد ديوكوفيتش إلى الواقع الأليم!

روما(أ ف ب)

ودّع الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف الرابع عالمياً دورة روما للألف نقطة في كرة المضرب من الدور الثاني بخسارته أمام الكرواتي دينو بريجميتش 2-6، 6-2 و6-4.

وكان المصنف الأول عالميا السابق، الفائز بـ24 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، يعود بعد طول غياب إلى المنافسات إثر إصابة في الكتف، وذلك في آخر دورة للألف نقطة قبل انطلاق رولان جاروس.

وشارك ديوكوفيتش في هذه البطولة للمرة الأولى منذ خسارته في ثمن نهائي إنديان ويلز في مارس، بعدما كان قد انسحب من دورات ميامي ومونتي كارلو ومدريد.

وتعرّض اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً لخروجه المبكر، وهو الأوّل من نوعه منذ دورة مدريد العام الماضي، كما بدا بعيداً عن مستواه المعهود الذي توّج فيه بستة ألقاب في روما.

وقال ديوكوفيتش "دعونا نرى ما سيحدث"، في إشارة إلى معاناته المستمرة مع المشاكل البدنية في المراحل الأخيرة من مسيرته الحافلة.

وأضاف "لا أتذكر آخر مرة، خلال السنوات القليلة الماضية، دخلت فيها بطولة من دون أي مشاكل بدنية خلال فترة التحضير".

وتابع "دائماً هناك شيء ما، لقد أصبح هذا نوعاً من الواقع الجديد الذي عليّ التعايش معه".

وخاض ديوكوفيتش المباراة وهو يرتدي دعامة للكتف، وتمكن من السيطرة على المجموعة الأولى مستفيداً من 13 خطأً مباشراً لمنافسه.

لكن أداءه تراجع في المجموعة الثانية، حيث نجح الكرواتي بريجميتش في الفوز بأربعة أشواط متتالية بفضل ضرباته القوية من الخط الخلفي.

وبهذا الفوز، يحقق بريجميتش اللاعب البالغ 20 عاماً أكبر إنجاز في مسيرته حتى الآن، ويتأهل لمواجهة الفائز من مباراة الفرنسي أوغو أومبير أو التشيكي فيت كوبريفا، مع فرصة لبلوغ الدور الرابع في دورة من فئة الـ 1000 نقطة للمرة الأولى.