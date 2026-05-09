«جودو الإمارات» يبصم على اليوم الأول من «أستانا جراند سلام» بفضية

أبوظبي (الاتحاد)

أحرزت بشيرات خرودي لاعبة منتخبنا الوطني للجودو، الميدالية الفضية لوزن تحت 52 كجم في افتتاح منافسات بطولة أستانا (جراند سلام) الكبرى للجودو، التي نظمها اتحاد كازاخستان للجودو، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، وتختتم غداً بمنافسات الوزن الثقيل.

وجاء تتويج خرودي الفضي بعد أن كانت على بعد 60 ثانية من الميدالية الذهبية في المباراة الختامية أمام بطلة فرنسا الذهبية بلاندين بونت، التي استفادت من إصابة بشيرات في الدور قبل النهائي في كاحل قدمها، إلا أنها أصرت على خوض المباراة النهائية بدلاً من الانسحاب، وقد أثر الإنذار الذي تلقته في أول دقيقة على معنوياتها وفي تلك اللحظة ارتكبت خطأً، استغلته لاعبة فرنسا وحققت الفوز.وفي ختام المباراة الجماهيرية قام الدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين الصندوق العام للاتحاد الدولي للجودو، يرافقه يرلان أوجانباييف، مدير الرياضة في كازاخستان بتسليم ميداليات وزن تحت 52 كجم.

وتصدر منتخب فرنسا الترتيب العام للبطولة في يومها الأول برصيد ذهبيتين وفضية، بينما احتل منتخب كازاخستان مستضيف البطولة المركز السادس برصيد فضية وبرونزية، بينما احتل منتخبنا المركز السابع والأول عربياً.

وتختتم البطولة غداً حيث يخوض منتخبنا منافسات الوزن الثقيل بمشاركة أرام جورجيان (تحت 90 كجم) في مواجهة بطل روسيا خوبيتسوف آلاند، بينما يلعب يخوض عمر معروف، (فوق وزن 100 كجم) مواجهة قوية أمام الفائز من مباراة الهندي سينج ديان وبطل كازاخستان صاحب الأرض والجمهور كريك غالمجان.

من جهة ثانية، أشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو بمواصلة تألق الجودو الاماراتي في المحافل الخارجية، والذي يمثل استثماراً لدعم ورعاية القيادة الرشيدة لقطاع الشباب والرياضة، بعد أن أصبح الجودو الاماراتي له مكانته على مستوى المنطقة وآسيا.