«مرشدي» يتصدر ترشيحات «البسطي دانتي ستيكس»

9 مايو 2026 11:15

عصام السيد (أبوظبي)
يتصدر المهر "مرشدي" لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الترشيحات على لقب البسطي دانتي ستيكس، حيث تبلغ احتمالات فوزه 5-2، بعد تغيير مساره من سباق دي ستيكس في تشيستر، والذي انسحب منه في اللحظات الأخيرة بسبب مشاكل في أرضية المضمار.
وقد أظهر المهر المنحدر من نسل "دباوي"، أداءً واعداً عندما فاز بسباق فيلدن ستيكس المُصنّف في نيوماركت الشهر الماضي، وهو أحد الخيول القليلة المُحتملة للمشاركة في الديربي الإنجليزي للمدرب ويليام هاجاس.
وفاز "مرشدي" بقيادة توم ماركواند بسباق فيلدن ستيكس متفوقاً على "بوسيدون واريور".
من جانبه قال هاجاس: "سباق دانتي هو الخطة الموضوعة لمرشدي، حالته جيدة، وقد قام بجولة تدريبية صباح أمس."
ويبدو أن المنافسة بين كولمور وجودلفين لاختيار أفضل حصان مرشح لسباق الديربي بيتفريد ستستمر في يورك الأسبوع المقبل، بعد تأكيد مشاركة الخيول في سباق البسطي إيكويوورلد دبي دانتي ستيكس.
ويمثّل جودلفين بإشراف شارلي أبلبي الحصان "الزناتي"، وصيف سباق ساندون كلاسيك التجريبي، والحصان التاسع في سباق 2000 جينيز، "كينجز تريل" والمهر "ماهو باي" الذي لم يُهزم بعد، ويُعدّ "جيلد ماستر"، الذي يُدرّبه جون وثادي جوسدن، الحصان الآخر المُحتمل لجودلفين.
وأبقى المدرب أيدان أوبراين على أربعة خيول محتملة، من بينها "كريسمس داي"، الفائز بسباق باليساكس والمرشح الأبرز للفوز، ولتعزيز حظوظه في إبسوم.
وقد يشارك أيضاً الحصان "أكشن" من فريق أوبراين، والذي عاد للظهور محققاً المركز الرابع في سباق "كلاسيك ترايل" من الفئة الثالثة خلف "رهيب" في ساندون الشهر الماضي، و"إيطاليا" صاحب المركز الرابع في "باليساكس"، والحصان "أماديوس موزارت" الفائز بأول سباق له.
من بين الخيول الأخرى المرشحة للمشاركة في سباق دانتي: "آيتم"، الفائز مرتين مع جودمونت، و"ساكسون ستريت"، الفائز بتجربة بلو ريباند، و"وايز برينس" الثالث في تجربة سانداون، وكان "ديزرت كراون"، في عام 2022، آخر حصان يحقق ثنائية دانتي والديربي.
ووُصفت أرضية مضمار يورك بأنها جيدة، وجيدة إلى صلبة في بعض الأماكن بعد ظهر يوم الجمعة، بينما يشير الطقس اليوم إلى جو معتدل، مع توقعات بهطول أمطار متفرقة، لكن لا يوجد ما يُنذر بهطول أمطار غزيرة أو أمطار تُغير مجرى الأرض.

