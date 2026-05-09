«أبيض الناشئين» يغازل حلم المونديال في مواجهة اليمن بكأس آسيا

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يرفع منتخبنا الوطني للناشئين شعار الفوز في المواجهة أمام نظيره منتخب اليمن، عندما يلتقيان في الثامنة والنصف من مساء الغد على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في كأس آسيا تحت 17 عاماً 2026.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، يلتقي منتخبا فيتنام وجمهورية كوريا في الثامنة مساءً.

ويأمل «أبيض الناشئين» البناء على الأداء القوي الذي قدمه أمام جمهورية كوريا في الجولة الأولى، بعدما كان قريباً من تحقيق الفوز على أحد أبرز المنتخبات المرشحة للقب، قبل أن يكتفي بالتعادل 1-1.

وشهدت الجولة الأولى فوز منتخب فيتنام على اليمن 1-0، ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لكل من الإمارات وجمهورية كوريا، فيما بقي اليمن دون رصيد.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، كما تضمن المنتخبات الثمانية المتأهلة حجز بطاقات العبور إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر.

وقدم «أبيض الناشئين» بقيادة مدربه الوطني ماجد سالم مستوى مميزاً في الجولة الأولى، فيما سيضعه الفوز على اليمن في موقف مثالي لبلوغ الدور ربع النهائي، وحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم تحت 17 عاماً 2026.

ويعول منتخبنا على مجموعة من لاعبيه المميزين، يتقدمهم عبدالرحمن الكاس، وحسين يوسف أنور، وبطي الجنيبي صاحب هدف التعادل أمام كوريا، إلى جانب الخماسي المحترف في الملاعب الأوروبية بقيادة الحارس جوشوا بنتلي، وجايدن أديتيبا (إيبسويتش تاون الإنجليزي)، وجوهانس فايمر (آوجسبورغ الألماني)، ومحمود بدر (سيلتا فيجو الإسباني)، وحمزة سويد (مانشستر سيتي الإنجليزي).

وسيكون «أبيض الناشئين» مطالباً بالحذر أمام المنتخب اليمني، الذي فرض أفضليته خلال فترات عديدة من مباراته أمام فيتنام، قبل أن يدفع ثمن لحظات من فقدان تركيز، وهو ما يجعل المواجهة تحمل الكثير من التحديات لمنتخبنا، في ظل سعي اليمن بدوره للتعويض وإنعاش آماله في المنافسة.

وفي المواجهة الأخرى بالمجموعة، يدخل المنتخب الفيتنامي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على اليمن بهدف متأخر سجله داو كوانج هونغ، ليحصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

وأظهر منتخب فيتنام هدوءاً وتنظيماً في مباراته الافتتاحية، فيما سيمنحه تحقيق نتيجة إيجابية جديدة أفضلية كبيرة في سباق التأهل إلى الدور المقبل.

في المقابل، يتطلع منتخب جمهورية كوريا إلى ظهور أقوى بعدما اضطر للعودة في النتيجة لانتزاع تعادل صعب 1-1 أمام الإمارات، بفضل هدف آهن جووان في الدقيقة 88، والذي عادل به هدف التقدم الذي سجله بطي الجنيبي في الدقيقة الثامنة.